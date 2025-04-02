清明會變盤嗎…00878波動中的防守策略！經理人：震盪期間持續「定期定額」

市場靜待美國總統川普於美東時間4/2下午４時（台灣時間4/3凌晨４時）宣布對等關稅措施，加上清明連假來臨，市場擔心「清明變盤」採取觀望態勢。國泰投信指出，儘管川普關稅議題加劇市場避險情緒，但估計貿易談判及減稅政策也將公告，另聯準會在6月降息可能性也加大，透過市場修正迫使聯準會做出進一步動作，市場行情有望迎來回升，然而在此高度不確定之下，建議投資人可鎖定具配息機制的高股息ETF 00878，可望透過股息作為下檔保護，安心度過震盪時期。

國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，台灣近年來持續增加對美國投資機會，從2022年的10億美元躍升至2023年的90億美元，並於2024年增至140億美元，今年度台積電更積極加碼千億美元釋出最大誠意，透過回流和直接投資高科技與非科技就業機會，可能是與美國進行關稅談判的關鍵工具。

00878經理人游日傑說明，近期台股市場經歷波動，但若從本益比（P/E Ratio）觀察，截至4/1，台灣加權指數的本益比為18.5，位於近五年平均值18.3附近，顯示目前處於估值合理的區間，股市投資價值浮現，但回顧川普2.0政府上任以來，全球市場較為動盪不安，指數仍有震盪可能，投資謹記不宜躁進，建議在震盪期間持續「定期定額」累積單位數，等待市場回升後迎接潛在的獲利機會。

游日傑進一步指出，00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，嚴選優質ESG企業，成分股包括六成科技股如聯發科、聯詠、華碩、聯電等，其中聯發科被美系外資列為個股首選名單，大幅提高目標價，前景備受看好，而聯電則傳出與格羅方德合併話題，雖公司否認但股價仍強漲；另有金融保險業占比23.05%，綜觀14家金控去年稅後純益5959.6億元，市場估計可望突破2022年（股息發放年度）創下的總配息最高峰2357億元，有望挹注00878配息實力，在股市震盪中屬於可攻可守的標的，是今年以來受益人數成長最多的高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。