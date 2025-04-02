00878、00713、0056…2022空頭年大盤下跌22％！夏綠蒂：「它」最抗跌
00713在2025年度第一次季配息，每單位配發1.4元。
然後也發現2024年全年度配息超過5元，發了5.28元，以現在股價來算，殖利率超過10%，超高。但是也別太高興，2024年第三季及第四季還沒填息，比配息更重要的是填息。
這一檔ETF的價值更在於抗跌，空頭時跌得比別人少，這是高股息當中比較少見的，
大多數的高股息ETF都強調配息率、殖利率高，00713特色還有低波動，也就是很「穩定」。
跟其他高股息 ETF相比，以2022年度是空頭年來看：
00713下跌13.65%
0056下跌24%
00878下跌15.34%
該區間的大盤則是約下跌22%
00713確實有發揮「低波動」的特點
◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言