00878、00713、0056…2022空頭年大盤下跌22％！夏綠蒂：「它」最抗跌

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聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00713在2025年度第一次季配息，每單位配發1.4元。

然後也發現2024年全年度配息超過5元，發了5.28元，以現在股價來算，殖利率超過10%，超高。但是也別太高興，2024年第三季及第四季還沒填息，比配息更重要的是填息。

這一檔ETF的價值更在於抗跌，空頭時跌得比別人少，這是高股息當中比較少見的，

大多數的高股息ETF都強調配息率、殖利率高，00713特色還有低波動，也就是很「穩定」。

跟其他高股息 ETF相比，以2022年度是空頭年來看：

00713下跌13.65%

0056下跌24%

00878下跌15.34%

該區間的大盤則是約下跌22%

00713確實有發揮「低波動」的特點

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 季配息

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