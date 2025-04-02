00878、00713、0056…2022空頭年大盤下跌22％！夏綠蒂：「它」最抗跌

00713在2025年度第一次季配息，每單位配發1.4元。

然後也發現2024年全年度配息超過5元，發了5.28元，以現在股價來算，殖利率超過10%，超高。但是也別太高興，2024年第三季及第四季還沒填息，比配息更重要的是填息。

這一檔ETF的價值更在於抗跌，空頭時跌得比別人少，這是高股息當中比較少見的，

大多數的高股息ETF都強調配息率、殖利率高，00713特色還有低波動，也就是很「穩定」。

跟其他高股息 ETF相比，以2022年度是空頭年來看：

00713下跌13.65% 0056下跌24% 00878下跌15.34%

該區間的大盤則是約下跌22%

00713確實有發揮「低波動」的特點

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