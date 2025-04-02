00982B…10元價建立金流護城河！股債配置：債息是抄底底氣

近日台股市場多空交戰激烈，31日大盤重挫906點，隔一天則強勢反彈584點，成功收復2萬1千點大關。然而隨著清明連假將至，許多投資人與散戶選擇在假期前撤回資金，市場氛圍依然保守觀望。

此外，川普政府即將祭出的關稅政策，進一步加深市場的不確定性，與去年氣勢如虹的情況形成鮮明對比。波動劇烈的市場環境下，投資專家建議可以適當進行「股債配置」，將部分股票資金轉入債市。

此舉不僅能在股市動盪時提供有效的資本保護，還能透過穩定的債息收入，打造穩健現金流。更重要的是，當股市出現回漲前兆時，投資人也能依靠債息創建的現金流，有充足資金伺機抄底。

市場對聯準會降息的期待也為債券帶來樂觀展望。回顧過往過往3次降息循環，進場並長期持有債券的投資策略往往能取得亮眼績效。雖然目前聯準會尚未明確行動，但降息已成市場共識，殖利率尚未顯著下降的當下，正是進場布局的良機。

專家指出，在眾多債券選項中，BBB級債券以接近6%的殖利率脫穎而出，優於A級及以上評級的債券。值得關注的是，00982B將於4月7日正式發行，這是一檔月配息的BBB級美元公司債券ETF，發行價僅10元銅板假價，為投資人提供了一個低門檻、高效益的資產配置、投資理財選擇。

00982B的篩選標準嚴格，專注於美國市場發行的美元公司債，要求流通金額達7.5億美元以上，且剩餘期限超過20年。同時，債券需經三大信用評等機構評定為投資級，並限定於BBB+、BBB、BBB-級，以確保投資組合的信用穩健性。此外，該ETF排除新興市場發行者，並將單一產業的配置比例限制在10%以內，剔除武器與煙草等具爭議性的行業，確保投資符合社會責任。

00982B不僅提供穩定的債息收入，還能在降息預期下受益於價格上漲，實現利息與價差的雙重回報。對於希望在震盪格局中穩健壯大資產的投資人，是一個難得的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。