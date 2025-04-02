快訊

想大便大不出來？專家建議晚間「1活動」有助隔天排便

MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這一題

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

00982B…10元價建立金流護城河！股債配置：債息是抄底底氣

聯合新聞網／ 郭耿瑞
股市示意圖。本報資料照片
股市示意圖。本報資料照片

近日台股市場多空交戰激烈，31日大盤重挫906點，隔一天則強勢反彈584點，成功收復2萬1千點大關。然而隨著清明連假將至，許多投資人與散戶選擇在假期前撤回資金，市場氛圍依然保守觀望。

此外，川普政府即將祭出的關稅政策，進一步加深市場的不確定性，與去年氣勢如虹的情況形成鮮明對比。波動劇烈的市場環境下，投資專家建議可以適當進行「股債配置」，將部分股票資金轉入債市。

此舉不僅能在股市動盪時提供有效的資本保護，還能透過穩定的債息收入，打造穩健現金流。更重要的是，當股市出現回漲前兆時，投資人也能依靠債息創建的現金流，有充足資金伺機抄底。

市場對聯準會降息的期待也為債券帶來樂觀展望。回顧過往過往3次降息循環，進場並長期持有債券的投資策略往往能取得亮眼績效。雖然目前聯準會尚未明確行動，但降息已成市場共識，殖利率尚未顯著下降的當下，正是進場布局的良機。

專家指出，在眾多債券選項中，BBB級債券以接近6%的殖利率脫穎而出，優於A級及以上評級的債券。值得關注的是，00982B將於4月7日正式發行，這是一檔月配息的BBB級美元公司債券ETF，發行價僅10元銅板假價，為投資人提供了一個低門檻、高效益的資產配置、投資理財選擇。

00982B的篩選標準嚴格，專注於美國市場發行的美元公司債，要求流通金額達7.5億美元以上，且剩餘期限超過20年。同時，債券需經三大信用評等機構評定為投資級，並限定於BBB+、BBB、BBB-級，以確保投資組合的信用穩健性。此外，該ETF排除新興市場發行者，並將單一產業的配置比例限制在10%以內，剔除武器與煙草等具爭議性的行業，確保投資符合社會責任。

00982B不僅提供穩定的債息收入，還能在降息預期下受益於價格上漲，實現利息與價差的雙重回報。對於希望在震盪格局中穩健壯大資產的投資人，是一個難得的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+

延伸閱讀

0056連續四次配發1.07元…股息政策不錯！達人：波動讓殖利率更可口買進好時機

長線投資…熊市跌30％時停損非最痛的事？切老：回頭看少賺300％才是

0056再配1.07元 他催「買來避險」！網看傻：買債跟00713更好

川普關稅一刀切⋯中國最開心？謝金河發話網聽懂了：All-in美股

相關新聞

00878、00713、0056…2022空頭年大盤下跌22％！夏綠蒂：「它」最抗跌

大多數的高股息ETF都強調配息率、殖利率高，00713特色還有低波動，也就是很「穩定」。

新手買0050虧損想賣掉重來！網酸「乾脆別存」曝正確投資法

台股高人氣ETF元大台灣50（0050）因應股價逼近200元，元大投信近期宣布擬進行股票分割，預計將採「1拆4」或「1拆5」，讓股價落在40至50元區間，進一步降低投資門檻，引發不少股民搶購。然而近日因股市動盪，0050的股價也有所波動，有投資新手買進0050均價約187元，卻因承受不住虧損想「賣掉重來」，其他人狠酸「如果存股只想看帳面是紅的 ，就不要存了」，不如把握下跌的時機加碼買進。

00982B…10元價建立金流護城河！股債配置：債息是抄底底氣

00982B的篩選標準嚴格，專注於美國市場發行的美元公司債，要求流通金額達7.5億美元以上，且剩餘期限超過20年。同時，債券需經三大信用評等機構評定為投資級，並限定於BBB+、BBB、BBB-級，以確保投資組合的信用穩健性。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

永豐三檔股債 ETF 將除息 4月22日為最後買進日

永豐投信發布三檔股債ETF最新期前配息公告，分別為永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B）、永豐優息存股ETF（0...

主動式 ETF 渡過市場震盪 野村00980A 4月15日開募

野村投信表示，以近期股市表現分析，美股正經歷一波明顯修正，整體走勢仍維持在長期合理區間內，今年以來截至3月31日標普50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。