永豐三檔股債 ETF 將除息 4月22日為最後買進日

永豐投信發布三檔股債ETF最新期前配息公告，分別為永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B）、永豐優息存股ETF（00907），以及永豐台灣ESG永續優質ETF基金（00888），均在4月23日進行除息，4月22日為最後買進日，並在5月20日發放配息。

永豐投信表示，美國聯準會3月召開貨幣政策會議之後，宣佈維持利率水準不變。美國總統川普隨即在社群媒體喊話，認為美國聯準會應該「做正確的事」，就是盡快降息。這是因為美國近期經濟數據普遍不佳，有可能面臨停滯性通膨，川普也多次強調不能保證美國經濟不會陷入大衰退。

現今川普政府正面臨龐大的利息支出負擔，2024財政年度的利息支出超過1兆美元，因此停止債務雪球成為川普團隊的重要任務。川普希望藉由降息把金融成本降下來，以減輕政府債務負擔，這樣美國經濟陷入大衰退的風險就有機會降低一些。

除了降息減輕利息支出負擔，川普已經下令成立主權財富基金做為政府的直接投資管道，也可望能做為美國財政的「開源」管道，而且現任財長貝森特正是避險基金經理人出身。貝森特提出「333政策」包括放寬金融管制、擴大能源供給及設定舉債紅線的做法，中長期來看對於股市和債市皆是利多。

川普上任以來大力推動原油增產，布蘭特原油價格自高點已經下跌逾10%，油價下跌有助於降低通膨，並可能推升全球經濟成長，維持整體貨幣政策寬鬆環境。另外川普政府正積極改善財政赤字，預算赤字佔GDP比重由2024年的6.4%降至2028年的3%；馬斯克帶領的政府效率部（DOGE）已大量裁撤聯邦機構的工作崗位，積極地為政府瘦身。

永豐投信指出，美國財長貝森特多次提及有意放寬對於銀行資本適足率的管制，這與新任Fed聯準會監管副主席提名人鮑曼的立場一致。川普政府的施政立場偏向「金融業輕監管」，若能夠適度鬆綁資本適足率管制，將有利銀行放出更多資金，除了擴大銀行本身業務規模，也能進一步增加市場流動性，有利引導利率下行，債市可望走向多頭行情，而各銀行監管鬆綁，將使得銀行債有機會成為最大受益資產。在川普衰退來勢洶洶造成市場震盪加劇下，建議投資人可以伺機布局長天期債券ETF，實現避險及領息兩大優點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。