主動式 ETF 渡過市場震盪 野村00980A 4月15日開募

野村投信表示，以近期股市表現分析，美股正經歷一波明顯修正，整體走勢仍維持在長期合理區間內，今年以來截至3月31日標普500指數最大跌幅為10.13%，但根據統計，自1950年代至今，美股年度的整體表現有約九成機率收漲，即使期間有短期波動，最終仍多以上漲作收，這也說明目前的回檔更傾向於技術性修正，而非系統性風險。但不可諱言，短線市場仍可能持續波動，投資人可透過擁有主動選股能力的主動式ETF來渡過市場震盪時期。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，台股部分同樣受到對等關稅的衝擊，加權指數自今年高點至今已修正12.79%，其他如半導體指數、電子類指數更是高點修正17.49%及16.43%。但仔細分析大盤這波修正，本益比(P/E)已自年初以來的18.66倍降至14.61倍，但2025年預估EPS並沒有太大的變化，可以判斷這波修正主要來自於「估值修正」而非「基本面衰退」。

前一次類似經驗是在2021年3-5月，當時台股受到國內疫情升溫影響，本益比從22倍降至14倍，大盤波段跌幅超過10%，但隨著疫後復甦、基本面狀況良好(出口暢旺、民間投資熱絡)，最終2021年加權指數上漲23.66%，由此可見只要基本面狀況穩健，即便估值修正會帶來短線的跌幅，最終股市仍會反映基本面表現。

對等關稅對台灣的實際影響?游景德認為，目前來看整體影響有限，台灣主要輸美產品為資通訊產品，受WTO《資訊科技協定》保護，台美雙方已實施零關稅，因此也不會受到對等關稅影響。只要後續川普的關稅大刀不要再有太意外的發展，短線大盤跌幅已來到相對滿足點，只待一個契機點燃投資人信心，就有機會迎來反彈。

近期全球股票市場皆不平靜，台股後市不妙該先賣出嗎？該如何挑選與配置？野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析表示，今年以來台股走勢震盪，主要受到權值王台積電(2330)震盪下挫、加大了加權指數波動。若進一步歸納細項組成，今年以來加權指數下跌主要受到電子類股拖累，但非電子類股則仍表現良好，中小型股居多的櫃買指數也僅小跌，表現相對抗震，代表整體台股投資機會仍值得投資人用心發掘。

黃宏治指出，在目前短線充滿政策變數與經濟不確定性的環境下，投資人更應回歸基本面，強化資產配置與穩定現金流的重要性，高股息標的具備抗震與收益雙優勢，在資金避險氛圍可望持續吸引資金，而科技龍頭雖面臨估值調整，卻有成長動能與產業趨勢的支撐下，仍具備中長期布局價值，只要景氣與企業獲利的預估均維持成長，其實不用擔心短線的整理，因為市場終將反映未來的成長預期，因此第1季的回檔修正相對提供一個良好的進場機會。就基本面而言，野村投信追蹤的台股企業今年的獲利成長預估仍可達雙位數以上，可望提供市場有力支撐。

面對今年「蛇行盤」，投資台股若想勝出更要靠主動選股找出「小金蛇」，不宜過度單押權值股或單一指數/產業。對於沒時間研究但又想參與台股機會的投資人，除了共同基金之外，更可考慮全台首檔的主動式ETF –野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A)，除了能享有野村專業投資團隊的基本面獨家分析，其搭載的ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，經管費也較為低廉，且ETF持股每日全揭露，兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度的新選擇。

主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同，被動型ETF以追蹤標的指數之報酬率為目標，主動型ETF透過主動選股，追求打敗市場賺取超額報酬。主動式投資如要創造長期的超額報酬，首重投資團隊有扎實的研究與選股的能力。野村投信台股投資團隊以長期深耕企業基本面研究著稱，透過紮實一步一腳印的研究結果，找出具投資未來性的標的，旗下台股基金過去表現有目共睹，更是各項基金獎的常勝軍。野村投信期許能成為台灣投資人尋求投資方案時的首選品牌，提供全方位的投資解決方案(Preferred Total Solution Provider)，並將客戶需求放在第一位，即時提供最佳的產品與服務。

野村臺灣智慧優選主動式ETF(00980A)預計4月15日至18日展開募集，預定5月5日掛牌上市，保管銀行為華南銀行，IPO每股發行價10元，採季配息機制。銷售機構包含：元大證券、元富證券、中信證券、永豐金證、玉山證券、台新證券、兆豐證券、統一證券、華南永昌證券、國泰證券、富邦證券、凱基證券、新光證券、群金金鼎證券。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。