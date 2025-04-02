美債、投等債ETF商品 人氣旺

股市震盪，債市成為資金避風港，根據集保中心公布的最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF中，今年來有34檔受益人增加，其中群益優選非投等債ETF（00953B）增加逾2萬人，最具人氣，若從增加前十大來看，美債加上投等債ETF則過半，顯示投資人心態趨於保守。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，從企業財報來看，股市或因企業獲利出現瓶頸而增加修正可能，但鑒於企業仍維持獲利狀態，財報仍屬穩健，企業違約風險料仍可持穩在低檔，非投等企業基本面仍不受影響。

然而，川普政策的不確定性高，連帶影響聯準會貨幣政策難以捉摸，黏滯的通膨數據也將強化聯準會主席鮑爾對貨幣政策採觀望的態度，在當前市場不確定上升之際，建議投資債券應回歸初心，即以利息收入為主。在此情況下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，可望獲得較佳表現。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，第2季全球政經詭譎多變，川普的對等關稅政策成為市場最大的變數與風險，唯聯準會最新利率點陣圖來看，預估2025年在6月、9月及12月分別有機會維持降息，在降息趨勢維持不變的情況下，搭配美國製造業回流，投資人仍可以適度考慮加碼美國長期投資等級企業債券，建議可以觀察投等債ETF的「殖利率」、「票息率」與「配息穩定表現」等，列為長期投資債券商品的重要評估，篩選出適合自己長期存債領息的投資定心丸。

投信法人分析，川普近來發言徒增股債市紛擾，投資人對於美國通膨、經濟衰退預期有增無減，不少買債投資人現階段選債重點，已從過去希望追求資本利得，逐漸轉向希望每月穩定收息，透過每月固定現金流入來降低投資不安心理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。