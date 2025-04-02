高股息ETF 第1季馬力夯

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普關稅風暴重擊全球股市，加上連假在即，台股陷入震盪亂流。累計第1季以來加權指數跌9.8%，觀察同期間台股ETF報酬表現，計有國泰股利精選30（00701）、元大台灣高息低波逆勢交出1%至4%正報酬，雙雙成為市場焦點。

根據CMoney統計至31日，台股ETF第1季平均跌幅為6.7%，優於加權指數報酬率，共有39檔表現贏過大盤，占比約67.2%，其中，前十強清一色為高股息ETF，也就是台灣投資人買最多的商品，發揮防禦性，力抗川普亂流。

Q1台股ETF績效前十強 圖／經濟日報提供
Q1台股ETF績效前十強 圖／經濟日報提供

進一步檢視個別表現，國泰股利精選30不僅抗震，今年以來更是逆勢強漲逾4%，表現突出，且無論是單日、單周及月報酬、近一年來的報酬率皆是績效最優的台股ETF。

元大台灣高息低波今年來報酬率為1.2%，表現也是相當亮眼，在績效突出以及配息率穩健下，持續吸金，目前規模來到1346.53億元，竄升至台股高股息ETF第五大、台股ETF第七大。

今年績效表現第三至十名為FT臺灣永續高息、野村趨勢動能高息、群益科技高息成長、元大MSCI金融、富邦臺灣優質高息、永豐優息存股、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30。

國泰股利精選30經理人陳韻竹表示，成分股精選財報獲利佳且股利發放穩定，同時股價波動度低個股，具有在市場指數「上漲時跟漲，下跌時抗跌」的優勢，在市場震盪時具備較佳的防禦特性，有利於累積長期資產報酬。

主要成分股方面，金融股占比58.8%、通信網路業占比18.8%，包括中信金、中華電、兆豐金、玉山金、統一等。

群益投信指出，近期科技龍頭股受到DeepSeek問世和關稅戰干擾而表現遭壓抑，但在AI長線大趨勢前提不變下，也讓資金輪動至先前評價較低，但基本面良好的科技股進行配置。

陳韻竹表示，川普關稅帶來的不確定性持續，投資人除可定期定額布局追蹤大盤的ETF外，也可選擇將部分資金布局於具抗跌特性的ETF，分散個股風險，以保護資產相對不受利空衝擊，尤其退休族要更注意資產是否劇烈波動，維護養老金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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