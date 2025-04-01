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009804正式成立 法人建議：伺機加碼市值型 ETF

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國股市上周受關稅擔憂衝擊，美股重啟跌勢，那斯達克指數跌超過2.5%，費城半導體指數跌近6%，其中又以晶片和AI相關族群跌幅最重，黃金價格持續走升，避險情緒依舊。

聯邦台灣精彩50ETF（009804）於3月31日正式成立。在台積電（2330）股價波動之際，009804其單一個股30%上限的設計凸顯出其抗跌能力。

法人分析，美國將對骯髒 15 國祭出對等關稅措施，預計4月2日生效。川普2.0射向多國貿易戰子彈，其中，台灣因是美國前15大貿易國，產業氣氛不安，但此次川普關稅2.0短線對於股市所造成的跌幅，已高於川普關稅1.0時，台股短線在費半弱勢下，指數跌破年線以下。

台灣2月景氣綜合判斷分數較上月增加2分至37分，續呈黃紅燈。AI 需求強勁推動製造業銷售量、批發營業額轉為紅燈；另外，2月領先指標較上月升0.64%，連四個月上升，7 個構成項中樓地板開工面積、實質半導體設備進口、製造業營業氣候上升，M1B、股價、員工淨進入率及外銷訂單動向則下滑。AI 應用持續發展，維繫台灣出口及生產。

009804追蹤指數是直接篩選台灣市值前50大公司作為成分股，等同台灣50成分股，但在最大成分股設有30%的權重限制，主要訴求為投資台灣50成分股且分散最大持股風險的策略，是改良版台50ETF。發行價只要10元，故亦可稱其為小台灣50ETF或小0050。

聯邦投信表示，檢視當前經濟基本面，儘管近期國際經濟數據表現不佳，但S&P500企業獲利仍穩定成長，且今年有望迎來烏俄戰爭的和平解決，可能為全球經濟帶來復甦和成長的新動能。

雖然美國政府的新政策持續為市場帶來波動，但這種不穩定反而創造了良好的投資契機。無論是以中期投資角度或長期資產增值為考量，配置市值型產品009804作為核心持股，都可有效提升投資組合增益效果的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國

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