00929、0056最新配息出爐 維持0.05元及1.07元

熱門高股息ETF最新配息陸續揭曉，復華投信今天發出復華台灣科技優息（00929）3月收益分配期前公告，每單位擬配息新台幣0.05元，對照今天收盤股價17.97元，年化殖利率3.33%。

00929採取月配息，去年12月以來，連續第5個月配息皆為0.05元。00929將在4月22日除息，4月21日為最後買進日，配息發放日預計為5月19日。

另外，元大投信旗下的元大高股息（0056）也發出最新一季配息公告，每受益權單位預估配發1.07元，同樣維持按兵不動。0056採季配息方式，從去年7月開始，已連續4季配息皆為1.07元。

根據公告，0056將於4月23日除息，想參與配息的投資人，最晚要在4月22日前買進並持有，配息發放日為5月14日。

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