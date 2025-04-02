新手買0050虧損想賣掉重來！網酸「乾脆別存」曝正確投資法

台股高人氣ETF元大台灣50（0050）因應股價逼近200元，元大投信近期宣布擬進行股票分割，預計將採「1拆4」或「1拆5」，讓股價落在40至50元區間，進一步降低投資門檻，引發不少股民搶購。然而近日因股市動盪，0050的股價也有所波動，有投資新手買進0050均價約187元，卻因承受不住虧損想「賣掉重來」，其他人狠酸「如果存股只想看帳面是紅的 ，就不要存了」，不如把握下跌的時機加碼買進。

國內規模最大ETF的元大台灣50（0050）宣布調整經理費及保管費，並啟動分割議案投票後，買氣持續升溫，據集保結算所與證交所資料，投資人數於3月28日當周突破百萬，為首檔達成此里程碑的市值型ETF。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他2月開始投資買進0050，目前約200股，均價187元，近日受到大盤波動影響股價，導致盤面處為虧損狀態，因此他考慮「先賣掉再重來」。

對此，其他人不以為然表示「你存股只想看帳面是紅的 ，就不要存了」、「放著吧，想這麼多幹嘛遲早回來」、「等反彈再賣，四月會有一波反彈」、「怕就定期定額」、「除非妳有更好的標的再轉」、「設定定期定額，如果對台股大盤長期向上沒信心，那就別存了」。

有人建議「如果妳是小資族，建議妳買中小型股，例如台通，本益比低，股利算多」、「資產累積階段，面對下跌你應該感到高興才是，有錢就加碼投資，沒錢就按照你當初的投資規劃是什麼該幹嘛幹嘛，過好你的日子即可，不用太過擔心這些，指數投資請務必只買不賣，重點是參與市場，時間是你的朋友」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。