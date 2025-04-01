快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

聽新聞
0:00 / 0:00

崩盤時存股族更該買而非是賣家！阿愷三點檢視：最怕自己崩盤

聯合新聞網／ 阿愷存股
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

市場大跌，高股息ETF怎麼辦？

最近大盤回檔，不少人開始擔心手上的高股息ETF，但其實，以現在的跌幅來看，跟2020年的崩盤還差得遠，比較像是合理回檔而已。股市本來就是多空循環，跌下來才有便宜可以撿！

1.你投的是股息，不是短期價格

高股息投資的核心是穩定現金流，而不是每天盯著價格起伏。只要成分股的獲利與配息政策沒變，股價下跌反而是增加未來殖利率的機會。

2.崩盤時你是買家，不是賣家

股價跌，殖利率升。如果你的目標是長期現金流，這時候該做的不是恐慌賣出，而是逢低加碼，把未來的股息鎖得更穩！

3.回檔是篩選好標的的時機

暴跌時，真正穩健的企業才撐得住。如果某檔ETF長期配息沒問題，代表它的成分股經得起市場考驗，這時候要擔心的不是它會不會崩，而是你有沒有勇氣在低點買進。

高股息投資，最怕自己崩盤！

阿愷這個月淨資產最高950萬，這幾天跌到930萬，少了20萬，但市場漲漲跌跌是常態，心態穩住才是關鍵。

我說過，存股我把它當不動產，穩穩給我5-8%的配息就好。房價跌了不會賣，股票跌了更不用怕。

高股息ETF就像一間每月幫你帶來穩定現金流的房子。

如果你有間房子，每個月都能收5萬租金，你會因為房價短期下跌就急著賣掉嗎？只要租金還在進來，帳面上的波動根本不影響你的收入。

這波回檔，剛好趁機布局，這個月要認真加班累積資金買股票了！

你呢？這波下跌，你的心態還穩嗎？

◎本文內容已獲阿愷存股授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 大盤 成分股 現金流 高股息

延伸閱讀

跌了近1500點僅三個交易日！達人「跟自己比」：有人買10張台積電卻睡不著

0056再配1.07元 他催「買來避險」！網看傻：買債跟00713更好

0050投資人數破百萬！網卻怕了：擦鞋童入場！不妙

關稅戰只是表象⋯股市下跌另有隱情？網曝關鍵內幕

相關新聞

73萬股民注意！「00929」4月配息金額維持0.05元

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年4月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，0...

崩盤時存股族更該買而非是賣家！阿愷三點檢視：最怕自己崩盤

最近大盤回檔，不少人開始擔心手上的高股息ETF，但其實，以現在的跌幅來看，跟2020年的崩盤還差得遠，比較像是合理回檔而已。股市本來就是多空循環，跌下來才有便宜可以撿！

0056連續四次配發1.07元…股息政策不錯！達人：波動讓殖利率更可口買進好時機

如果單純以存股領息的角度來看，元大高股息的股息政策目前看起來算是不錯，而且股價近期受到台股的波動下跌不少，以更便宜的價格入手，殖利率會顯得更為可口！

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

存股8年市值409萬…30％為0050！阿布達：前面錯過就過還年輕「隨時可以開始」

時間還很長，前面錯過就錯過了「投資最好的時機是十年前，其次則是現在」；你還年輕隨時都可以開始。

群益ETF 00953B 確定配0.07元維持新高 4月1日最後買進日

根據群益投信官網最新期後配息公告顯示，00953B群益優選非投等債第六次配息確定配發金額為0.07元，維持新高。以3月3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。