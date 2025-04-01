崩盤時存股族更該買而非是賣家！阿愷三點檢視：最怕自己崩盤

最近大盤回檔，不少人開始擔心手上的高股息ETF，但其實，以現在的跌幅來看，跟2020年的崩盤還差得遠，比較像是合理回檔而已。股市本來就是多空循環，跌下來才有便宜可以撿！

1.你投的是股息，不是短期價格

高股息投資的核心是穩定現金流，而不是每天盯著價格起伏。只要成分股的獲利與配息政策沒變，股價下跌反而是增加未來殖利率的機會。

2.崩盤時你是買家，不是賣家

股價跌，殖利率升。如果你的目標是長期現金流，這時候該做的不是恐慌賣出，而是逢低加碼，把未來的股息鎖得更穩！

3.回檔是篩選好標的的時機

暴跌時，真正穩健的企業才撐得住。如果某檔ETF長期配息沒問題，代表它的成分股經得起市場考驗，這時候要擔心的不是它會不會崩，而是你有沒有勇氣在低點買進。

高股息投資，最怕自己崩盤！

阿愷這個月淨資產最高950萬，這幾天跌到930萬，少了20萬，但市場漲漲跌跌是常態，心態穩住才是關鍵。

我說過，存股我把它當不動產，穩穩給我5-8%的配息就好。房價跌了不會賣，股票跌了更不用怕。

高股息ETF就像一間每月幫你帶來穩定現金流的房子。

如果你有間房子，每個月都能收5萬租金，你會因為房價短期下跌就急著賣掉嗎？只要租金還在進來，帳面上的波動根本不影響你的收入。

這波回檔，剛好趁機布局，這個月要認真加班累積資金買股票了！

你呢？這波下跌，你的心態還穩嗎？

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