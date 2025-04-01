0056連續四次配發1.07元…股息政策不錯！達人：波動讓殖利率更可口買進好時機

昨天元大投信公佈元大高股息(0056)最近一次的配息：

每單位配發1.07元，換句話說，每張配發1070元 除息交易日：4/23（星期三） 收益發放日：5/14

0056加上這次，已經連續四次配發1.07元，以近四次的配息來說達到4.28元，以這陣子大約36元的價位來算，殖利率高達11.8％左右。

以3/31日的查詢資料顯示，元大高股息的配息組成當中「收益準平金」還有4.69元，「資本平準金」則有4.68元，從這兩個金庫生出1.07元應該不是什麼問題！

這一年來（2024/3～2025/3），0056的收益平準金都在4.6元～5.3元之間來回，看起來還算平穩，但是資本平準金的跳動就比較大，最高落在2024/06/20的12.35元，低的則是到2025/03/31的4.68元。

資本平準金的組成是由已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回），所以比較受到當下股市的震盪，而這樣的變化也印證台股這陣子的慘況，股價從去年六月的42元到今年三月的34元。

如果單純以存股領息的角度來看，元大高股息的股息政策目前看起來算是不錯，而且股價近期受到台股的波動下跌不少，以更便宜的價格入手，殖利率會顯得更為可口！股價便宜也可以讓我們在一定的資金下入手更多股數，所以想要存股領息的投資人，別被連日的下跌驚著了，這才是買股的好時機啊！

最後，大家對0056的配息滿意嗎？

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