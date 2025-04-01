聽新聞
0:00 / 0:00
0056連續四次配發1.07元…股息政策不錯！達人：波動讓殖利率更可口買進好時機
昨天元大投信公佈元大高股息(0056)最近一次的配息：
每單位配發1.07元，換句話說，每張配發1070元
除息交易日：4/23（星期三）
收益發放日：5/14
0056加上這次，已經連續四次配發1.07元，以近四次的配息來說達到4.28元，以這陣子大約36元的價位來算，殖利率高達11.8％左右。
以3/31日的查詢資料顯示，元大高股息的配息組成當中「收益準平金」還有4.69元，「資本平準金」則有4.68元，從這兩個金庫生出1.07元應該不是什麼問題！
這一年來（2024/3～2025/3），0056的收益平準金都在4.6元～5.3元之間來回，看起來還算平穩，但是資本平準金的跳動就比較大，最高落在2024/06/20的12.35元，低的則是到2025/03/31的4.68元。
資本平準金的組成是由已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回），所以比較受到當下股市的震盪，而這樣的變化也印證台股這陣子的慘況，股價從去年六月的42元到今年三月的34元。
如果單純以存股領息的角度來看，元大高股息的股息政策目前看起來算是不錯，而且股價近期受到台股的波動下跌不少，以更便宜的價格入手，殖利率會顯得更為可口！股價便宜也可以讓我們在一定的資金下入手更多股數，所以想要存股領息的投資人，別被連日的下跌驚著了，這才是買股的好時機啊！
最後，大家對0056的配息滿意嗎？
◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言