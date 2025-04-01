存股8年市值409萬…30％為0050！阿布達：前面錯過就過還年輕「隨時可以開始」
小編32歲辣媽，46K小資族
2025年3月8日持股市值409萬
近兩年的持股關鍵變化
2.2023賣出0056轉投入0050
3.2024賣出實體黃金33萬投入股市
0050 2024年含息報酬48% 同期0056約8%
4.2025 台美科技回落持股以至於市值下降
凱撒衛收到世豐以51元溢價收購13%股權使得股價大幅上漲
ONTO 受到先進封裝技術演進未來需求量將不如預期股價大幅回落
存資產會比傻傻的定存快很多，市值型又來的比高股息好許多，特別大家又是年輕族群最強的是時間複利！
時間還很長，前面錯過就錯過了「投資最好的時機是十年前，其次則是現在」；你還年輕隨時都可以開始。
◎本文內容已獲 阿布達 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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