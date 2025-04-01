群益ETF 00953B 確定配0.07元維持新高 4月1日最後買進日

根據群益投信官網最新期後配息公告顯示，00953B群益優選非投等債第六次配息確定配發金額為0.07元，維持新高。以3月31日收盤價10.27元來計算，年化配息率約8.18%。這次除息日為4月2日，收益分配發放日則訂於4月30日，因此，想參與00953B這次領息的投資人，最晚需在4月1日買進。

法人認為，近日市場最大的變動源自於川普關稅政策的不確定性，導致股市波動加劇，更影響聯準會對於降息步調的規劃。然而，在美國經濟具韌性、違約率偏低之下，非投等債ETF受益於存續時間短，利率敏感度低，票息較高，在市場多空交雜之時，表現相對穩健抗跌，使得非投等債ETF成為近期投資人關注的焦點。

財富管理專家表示，00953B自2024年11月首次配息至今，已連續六個月成功繳出配息維持新高的表現，歷次年化配息率皆突破8%，相當符合債券投資人追求穩定收益的需求。在持續繳出維持新高配息表現下，00953B吸引大批買盤進駐，今年來受益人數增加超過2.2萬人，不只是非投等債ETF的人氣王，更是少數能連續11週受益人數週週增加的債券ETF，對比今年債券受益人減少5.2萬人，凸顯00953B的買氣居高不墜。

ETF理財達人指出，00953B是首檔聚焦成熟市場的非投等債ETF，其首創的「信用因子加權」機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券則給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，因此風險向向投資等級債靠攏，違約疑慮相對較低。同時，00953B成份債券鎖定票面利率6%以上標的，以成熟國家、美元計價的債券資產為主，再加上設定單一產業10%，單一發行人1%的上限，大幅降低整體風險。整體來說，00953B集結債息優、資產品質佳、分散性與流動性等優點，相當適合穩健投資型的債券投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。