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0050分割變親民 華南永昌證券助小資族穩健存股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
小額資金長期投資也能滾出大財富。即日起到2025年底，華南永昌證券祭出「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，不論新戶或舊戶皆可享有。(華南永昌證券/提供)
小額資金長期投資也能滾出大財富。即日起到2025年底，華南永昌證券祭出「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，不論新戶或舊戶皆可享有。(華南永昌證券/提供)

台股高人氣ETF元大台灣50（0050）因應股價逼近200元，元大投信近期宣布擬進行股票分割，預計將採「1拆4」或「1拆5」，讓股價落在40至50元區間，進一步降低投資門檻。對預算有限的小資族而言，這是一個切入長期存股的絕佳機會。華南永昌證券表示，ETF進行分割雖不影響公司總市值，但對投資人心理與入手策略有實質影響。尤其對於初學投資者來說，較低的單位價格更易入手，更能輕鬆執行「定期定額＋再投資」策略，啟動時間複利的資產滾利效應。

以0050為例，若每月投入5,000元並持續再投入股利，根據歷史數據推估，長期年化報酬率可達6.98%。若持續投資22年，資產終值有機會滾出566萬元，反觀若沒做再投資，資產終值僅約362萬元，兩者差距顯著。

為協助投資人把握這波「投資友善化」的契機，華南永昌證券同步祭出「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，不論新戶或舊戶皆可享有，活動將進行至2025年底。此舉進一步降低理財門檻，也讓更多投資人能以小資金參與資本市場成長。除了台股ETF，華南永昌也看好海外配置需求，推出「小額海外債券線上交易平台」，最低1,000美元就可入手，內建智能篩選工具，讓選債、交易一站完成，適合偏好穩定收息與分散風險的理財族群。

此外，除權息旺季即將登場，搭配「華南e指沖APP」除權息專區，不僅能快速查詢股利明細，還能一鍵設定再投資標的，自動投入定期定額。把握旺季資金流，進一步放大複利效應。

華南永昌證券提醒投資人，與其苦追熱門題材、每天盯盤心驚膽跳，不如從現在開始，建立「股債雙配置＋長期投入」體質才是關鍵。趁ETF價格親民化、小額投資工具齊備之際，穩健開始，時間會幫你累積資產成長。想了解更多投資工具與小資理財策略，可上「華南永昌證券官網」查詢或撥打客服專線。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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0050、006208看法一樣，170、100元左右；就可以開始考慮。

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