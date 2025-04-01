市值型「逢低布局」00922成交量緊追0050！達人：擔心買貴就採定期定額

「川」流不息！川普效應持續影響經濟市場，不僅美股殺不停，台股周一也重挫906點，台積電更是重挫42元，雖然週二有微幅回升，但仍有不少股民直呼，「抱不住啦！眼淚直流，心一橫決定割愛」、「告訴我 明天會漲回來的對吧！」，也有投資人很樂觀，覺得一切會好轉，很有自信地說，「繼續割吧，肉很厚不怕」、「就等這一刻！再跌多一點」，理財專家認為，投資就像打棒球，大家都知道出現好球帶要出擊，當股市出現「好價帶」時，也要把握機會做出加碼行動，別錯過能為投資組合加分的機會。

觀察市面上幾檔熱門市值型ETF周一的成交量數據，元老元大台灣50（0050）突破4萬張，中流砥柱國泰台灣領袖50（00922）成交量突破3萬張，新手玩家保德信市值動能50（009803）、群益台ESG低碳50（00923）、FT臺灣Smart（00905）也有破萬張成交量佳績。

ETF達人點出，持有市值型ETF即是一次掌握台股多檔大市值標的，具有分散風險作用，相較個股波動較小，又能即時參與大盤成長，只要看好台灣經濟未來發展，就能持續加碼買進，若真的擔心自行找買點會買貴，可以採取定期定額策略，例如：便宜版的00922即是個好選擇，相較傳統市值型ETF，一張價格動輒六位數，00922目前價格帶已經來到20元以下的甜甜價，不用2萬就能入手一張，更有利快速累積張數。

市場達人分析，在川普的美國大夢中，關稅成為談判籌碼，透過「川式交易」，執意將國際上的稀土、航道、晶片等戰略物資，變成計劃中的囊中物，儘管關稅戰導致市場避險情緒升高，但市場普遍認為，貿易談判有機會緩和衝突，另外聯準會6月降息的可能性加大，透過市場修正迫使聯準會做出進一步動作，市場行情有望迎來回升，第二季末到第三季行情值得期待，建議台股大盤拉回時，可趁勢分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。