聯電ADR飆漲14％…有其成分股的ETF有誰？威利財經角：00919持倉比例跟金額皆最高

雖然0056在過去一年的漲幅不盡理想只有-12.2%，但存股本來就是看長期，如果把時間拉長到五年以上，其實報酬是相當可觀的，過去五年的漲幅是+10.24（41.76%），而且這個報酬率還不含股息。

2025-04-01 07:31