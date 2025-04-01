聯電ADR飆漲14％…有其成分股的ETF有誰？威利財經角：00919持倉比例跟金額皆最高
有聯電的ETF 持倉高到低
分析與觀察：
持倉比例最高：00919（群益台灣精選高息）占比10.06%，持倉金額約7.92億元，是持倉比例最高的ETF。
持倉金額最高：同樣是00919，金額達到792,452,000元。
持倉比例最低：0050（元大台灣50）和006208（富邦台50）均為1.27%，是持倉比例最低的ETF。
持倉金額最低：00713（元大台灣高息低波），金額為49,406,000元。
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