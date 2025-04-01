大盤怎樣才算止跌？小童「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局
＊原文發文時間為3月31日
何時止跌
回到目前盤勢的重點：「大盤怎樣才算止跌？」
目前的盤勢...老實說！已經很適合長期投資者，開始慢慢布局。
如果你有聽我的建議
1.沒有追買在壓力區
2.等待振幅往下滿足
那現在應該都不太會受傷！（收到蠻多網友分享沒受傷）
因此0050、006208看法一樣，170、100元左右；就可以開始考慮。
而如果是更在意效率起漲的話，我們可以透過4個方法來判斷。
1.大量轉折
觀察大量低點 後幾天有無收腳
觀察大量高點 後幾天有無站穩
如果有，才說明短線趨勢的反轉！
2.價格轉勢
留意是否重新出現高過高？如果有才說明短線上慣性偏多！
而這邊有個重點
量的轉折 抓的是短線
價的轉勢 抓的是趨勢
所以「大量轉折」通常都會比價格轉勢提前！
3.滿足點預估
運用等幅的角度估算，目前是接近1:1滿足點，同時抵達近期大量籌碼區。
因此屆時只要出現，第一點的大量轉折，那容易有反彈的機會（極限暫時預估165插針向上）。
4.外資買賣超關聯
之前跟大家分享過，只要大盤的外資賣超過大，短線就容易有反轉的趨勢（去年1/17 4/19 8/4 8/5 9/4...）。
因此後續如果有出現「外資賣超的突兀量」，同時滿足上述1 2 3點的走勢，那就是大家可以判斷「短線止穩的時機」。
當然，以上只是我個人的暫時看法，大家投資之前 一定要評估好自身的「風險承受、資金規劃」再去選擇相對應的投資工具！
如果你比較保守「期望領息」...那或許債券是比較好的選擇。
反之，如果你比較積極，那市值型ETF就可以放入口袋名單！
如果這波下殺，有因為我而沒有受傷；或是將傷害縮小，再麻煩大家幫我多多分享，四月一起來留意抄底時機！
◎本文內容已獲小童 x Happy Trading Life授權，未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言