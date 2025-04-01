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大盤怎樣才算止跌？小童「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為3月31日

何時止跌

回到目前盤勢的重點：「大盤怎樣才算止跌？」

目前的盤勢...老實說！已經很適合長期投資者，開始慢慢布局

如果你有聽我的建議

1.沒有追買在壓力區

2.等待振幅往下滿足

那現在應該都不太會受傷！（收到蠻多網友分享沒受傷）

因此0050、006208看法一樣，170、100元左右；就可以開始考慮。

而如果是更在意效率起漲的話，我們可以透過4個方法來判斷。

1.大量轉折

觀察大量低點 後幾天有無收腳
觀察大量高點 後幾天有無站穩

如果有，才說明短線趨勢的反轉！

2.價格轉勢

留意是否重新出現高過高？如果有才說明短線上慣性偏多！

而這邊有個重點

量的轉折 抓的是短線
價的轉勢 抓的是趨勢

所以「大量轉折」通常都會比價格轉勢提前！

3.滿足點預估

運用等幅的角度估算，目前是接近1:1滿足點，同時抵達近期大量籌碼區。

因此屆時只要出現，第一點的大量轉折，那容易有反彈的機會（極限暫時預估165插針向上）。

4.外資買賣超關聯

之前跟大家分享過，只要大盤的外資賣超過大，短線就容易有反轉的趨勢（去年1/17 4/19 8/4 8/5 9/4...）。

因此後續如果有出現「外資賣超的突兀量」，同時滿足上述1 2 3點的走勢，那就是大家可以判斷「短線止穩的時機」。

當然，以上只是我個人的暫時看法，大家投資之前 一定要評估好自身的「風險承受、資金規劃」再去選擇相對應的投資工具！

如果你比較保守「期望領息」...那或許債券是比較好的選擇。

反之，如果你比較積極，那市值型ETF就可以放入口袋名單！

如果這波下殺，有因為我而沒有受傷；或是將傷害縮小，再麻煩大家幫我多多分享，四月一起來留意抄底時機！

◎本文內容已獲小童 x Happy Trading Life授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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