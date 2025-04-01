大盤怎樣才算止跌？小童「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

＊原文發文時間為3月31日

何時止跌

回到目前盤勢的重點：「大盤怎樣才算止跌？」

目前的盤勢...老實說！已經很適合長期投資者，開始慢慢布局。

如果你有聽我的建議

1.沒有追買在壓力區 2.等待振幅往下滿足

那現在應該都不太會受傷！（收到蠻多網友分享沒受傷）

因此0050、006208看法一樣，170、100元左右；就可以開始考慮。

而如果是更在意效率起漲的話，我們可以透過4個方法來判斷。

1.大量轉折

觀察大量低點 後幾天有無收腳

觀察大量高點 後幾天有無站穩 如果有，才說明短線趨勢的反轉！

2.價格轉勢

留意是否重新出現高過高？如果有才說明短線上慣性偏多！

而這邊有個重點

量的轉折 抓的是短線

價的轉勢 抓的是趨勢

所以「大量轉折」通常都會比價格轉勢提前！

3.滿足點預估

運用等幅的角度估算，目前是接近1:1滿足點，同時抵達近期大量籌碼區。 因此屆時只要出現，第一點的大量轉折，那容易有反彈的機會（極限暫時預估165插針向上）。

4.外資買賣超關聯

之前跟大家分享過，只要大盤的外資賣超過大，短線就容易有反轉的趨勢（去年1/17 4/19 8/4 8/5 9/4...）。

因此後續如果有出現「外資賣超的突兀量」，同時滿足上述1 2 3點的走勢，那就是大家可以判斷「短線止穩的時機」。

當然，以上只是我個人的暫時看法，大家投資之前 一定要評估好自身的「風險承受、資金規劃」再去選擇相對應的投資工具！

如果你比較保守「期望領息」...那或許債券是比較好的選擇。

反之，如果你比較積極，那市值型ETF就可以放入口袋名單！

如果這波下殺，有因為我而沒有受傷；或是將傷害縮小，再麻煩大家幫我多多分享，四月一起來留意抄底時機！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。