0056連四季配1.07元…年化預估高達12％！存股哥：股息是企業給的承諾

＊原文發文時間為3月31日

老牌高股息0056公告本季配息1.07元，加上本次配息的話已連續四季穩定配出1.07，目前股價34.76，換算單季殖利率3%，年化殖利率預估高達12%。

今日台股單日大跌906點，大盤指數今天迄今（3/31）已跌2136.16點（-9.36），作為元老級高股息的0056再次展現它的配息能力，無論是高股息降息或是大盤回檔，它照樣能給你穩定的現金流。

雖然0056在過去一年的漲幅不盡理想只有-12.2%，但存股本來就是看長期，如果把時間拉長到五年以上，其實報酬是相當可觀的，過去五年的漲幅是+10.24（41.76%），而且這個報酬率還不含股息。

存股長投最大的難關就是克服恐慌的情緒，面對突如其來的大幅下跌或股災，多少人因敗給情緒而做出不理性的判斷，如今回頭看，這些低點反而都是恨不得重壓加碼的好機會。

而股息現金流就是幫你克服恐慌情緒的底氣來源，股息是一個緩衝機制，不僅可以減緩了股價下跌帶來的心理壓力，也可以讓你在大跌時還可以擁有選擇權，而不是只能被迫做出選擇。

況且，在不好的環境中還能穩定的配息，不就代表它的現金流健康（平準金充沛）、經得起波動的考驗，不然我想專業的經理人也不可能做出配息1.07的決定。對了，別忘了下半年長榮（2603）的配息大補丸。

雖然理論上除息會讓股價下跌，但你把時間拉長來看，那些優質好公司跟ETF，最終都漲回原有的股價甚至越來越高，只要你能克服股價下跌帶來恐慌的情緒，你一定可以賺到豐厚的報酬。

「股價是市場給的情緒，股息是企業給的承諾」。

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