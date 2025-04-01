快訊

遏制台獨！共軍宣布：今起在台周邊聯合演訓「多向抵近台島」

美股收盤／標普500上演大逆轉翻紅…那指僅小跌 金融能源撐盤

多吃柑橘類水果降低憂鬱風險？哈佛研究：影響體內「快樂荷爾蒙」

0056連四季配1.07元…年化預估高達12％！存股哥：股息是企業給的承諾

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
股市示意圖。報系資料照
股市示意圖。報系資料照

＊原文發文時間為3月31日

老牌高股息0056公告本季配息1.07元，加上本次配息的話已連續四季穩定配出1.07，目前股價34.76，換算單季殖利率3%，年化殖利率預估高達12%。

今日台股單日大跌906點，大盤指數今天迄今（3/31）已跌2136.16點（-9.36），作為元老級高股息的0056再次展現它的配息能力，無論是高股息降息或是大盤回檔，它照樣能給你穩定的現金流

雖然0056在過去一年的漲幅不盡理想只有-12.2%，但存股本來就是看長期，如果把時間拉長到五年以上，其實報酬是相當可觀的，過去五年的漲幅是+10.24（41.76%），而且這個報酬率還不含股息。

存股長投最大的難關就是克服恐慌的情緒，面對突如其來的大幅下跌或股災，多少人因敗給情緒而做出不理性的判斷，如今回頭看，這些低點反而都是恨不得重壓加碼的好機會。

而股息現金流就是幫你克服恐慌情緒的底氣來源，股息是一個緩衝機制，不僅可以減緩了股價下跌帶來的心理壓力，也可以讓你在大跌時還可以擁有選擇權，而不是只能被迫做出選擇。

編輯推薦

況且，在不好的環境中還能穩定的配息，不就代表它的現金流健康（平準金充沛）、經得起波動的考驗，不然我想專業的經理人也不可能做出配息1.07的決定。對了，別忘了下半年長榮（2603）的配息大補丸。

雖然理論上除息會讓股價下跌，但你把時間拉長來看，那些優質好公司跟ETF，最終都漲回原有的股價甚至越來越高，只要你能克服股價下跌帶來恐慌的情緒，你一定可以賺到豐厚的報酬。

「股價是市場給的情緒，股息是企業給的承諾」。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 ETF 季配息

延伸閱讀

00918將會是下一檔「千億」高股息ETF？ 專家：00878、00919也在穩健成長中

50歲才開始投資絕對來得及！00878經理人：選對標的、勿以錢小而不為、持之以恆

一買就跌一賣就漲…散戶注定被主力跟市場針對？小童：輸錢原因是太相信新聞跟消息面

買1張00919年底前有望回補00878！真星華：跌700多點也沒有去年1800點可怕

相關新聞

大盤怎樣才算止跌？小童「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

0050、006208看法一樣，170、100元左右；就可以開始考慮。

0056連四季配1.07元…年化預估高達12％！存股哥：股息是企業給的承諾

雖然0056在過去一年的漲幅不盡理想只有-12.2%，但存股本來就是看長期，如果把時間拉長到五年以上，其實報酬是相當可觀的，過去五年的漲幅是+10.24（41.76%），而且這個報酬率還不含股息。

台股資金湧進避風港 高息ETF 三強成交量火熱

台股昨（31）日重挫906點，即便整體賣壓沈重，「台股高息ETF三雄」國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息昨日包...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

打破投資人深信的「定期定額」！他回測20年0050、台積電：「單筆投入」勝率逾70%

在投資市場中，持續買進並持有（Buy & Hold）是長期投資穩健策略。理財作家小資YP認為，由於全球經濟市場會越來越好，若有一筆資金能單筆投入，贏過定期定額策略的機率高達70%。

台股美債ETF上市 快了

臺灣指數公司（TIP）呼應政策開放多資產ETF，攜手彭博指數服務有限公司（BISL）合編首檔股債平衡指數「臺灣指數公司彭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。