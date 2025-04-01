台股資金湧進避風港 高息ETF 三強成交量火熱

台股昨（31）日重挫906點，即便整體賣壓沈重，「台股高息ETF三雄」國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息、元大高股息昨日包辦全市場交易量前三大。其中，元大高股息成交逾25.74萬張，再度刷新掛牌以來新天量。

美國總統川普關稅大砲火力連發，預告4月2日宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，消息一出，衝擊昨日亞洲股市全面崩跌，台股開低走低，尾盤再遇賣單調節，終場重挫906點，為史上單日第四大跌點，並以單日最低的20,695點收市，再次下探波段新低。

指標ETF也難逃衝擊，最高價的元大台灣50正2昨日跌破200元大關，下跌15.1元，以191元收市，使得市場上已無200元以上ETF；富邦台50下跌3.65元，收101.5元，面臨百元保衛戰。

買盤瞄準具防禦性、價跌息愈高的台股高息ETF。台股高息ETF三雄昨日市價跌幅在2.5%至2.9%間，但淨值跌幅落在2.9%至3.5%間，也就是說三檔都維持0.6%至1.1%間不等的溢價，可見投資人勇於逢低買進意願相當強烈。

隨次級市場交投熱絡，國泰永續高股息成交33.12萬張、群益台灣精選高息32.3萬張、元大高股息25.74萬張，包辦全市場交易量前三大，交易量紛紛較前一日成長34%至75.9%間，元大高股息更是一舉改寫歷史天量。

元大高股息除防禦性買盤及存股族逢低撿便宜外，因昨日收盤後會公告第2季配息金額，市場資金看好其帳上可分配收益充沛所支持的穩定配息能力，資金先行逢低布局，單日初級市場申購77.33億元，同樣改寫成立以來新高，也是全ETF中流入金額最高的一檔。群益台灣精選高息為44.75億元、國泰永續高股息40.65億元，分別為市場第二、第三多。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，2025年最大的不確定性就是「川普」，不確定性正反映於股價中，最有機會轉折點是川普與共和黨減稅方案要拚5月底通過。

今年台股投資重點就是選股不選市，建議採分批買進策略，降低股市波動對持股信心的干擾。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。