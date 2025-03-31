外資3月狂砍4277億元創紀錄 慎選ETF逆風突圍

台股今天（3月31日）開低走低，加權指數終場大跌906.99點，為史上第四大，以20695.9點作收，跌幅4.2%，成交量4178.56億元；同時，台股3月外資大賣4,277億賣超金額寫紀錄，反映國際投資人對亞洲新興市場的謹慎態度。FT臺灣Smart（00905）基金經理人王紹宇表示，這波資金外流潮主要受美國關稅政策與全球供應鏈重組等因素影響，加上台幣匯率自2月中旬持續貶值，更加速了外資撤離的步伐，建議投資人審慎因應。

王紹宇表示，川普政府升級關稅戰已引發全球市場震盪，各國可能採取報復性關稅措施，加劇市場對全球供應鏈衝擊的憂慮。台灣在國際供應鏈中扮演重要角色，難以倖免於這波動盪。

「觀察台幣匯率自2月中旬持續貶值，明顯反映資金持續外流趨勢，」王紹宇指出，「關稅戰帶來的影響主要體現在三方面：推升通膨壓力限制美聯儲降息空間、企業成本增加導致獲利能力受損，以及產品價格上漲造成需求減少。」

外資3月大舉撤離台股市場，抽資金額可能創下新高，反映國際投資人對亞洲新興市場的謹慎態度。這些因素疊加，不僅加速經濟成長放緩，更引發市場對經濟衰退的擔憂。

儘管外部環境充滿挑戰，王紹宇認為台灣當前基本面仍維持相對穩健。「主要觀察指標顯示，景氣對策燈號持續呈現黃紅燈，領先指標已連續四個月上揚，外銷訂單保持正向成長，企業獲利整體維持成長態勢，」他解釋道。

雖然整體經濟成長速度有逐步放緩的趨勢，但尚未出現明顯衰退跡象。然而，從技術面來看，市場已跌破2024年11月的區間低點，下一個支撐位可能要下探至8月低點，技術面表現偏弱。

面對市場波動，投資人該如何應對？王紹宇建議，當前全球股市震盪主要受美聯儲謹慎的降息態度，以及川普關稅政策引發的全球貿易問題所影響。對於積極型投資者而言，在目前市場區間震盪的格局下，建議採取逢低布局、逢高調節的操作策略。

值得注意的是，市場上流行的「台積電含量越高，ETF表現越好」的說法已被打破。事實證明，ETF的表現不僅受台積電權重影響，更與其背後的選股策略息息相關。

以FT臺灣Smart為例，該ETF台積電占比為31.54%，近兩年竟然成為市值型ETF中績效最亮眼的產品，含息報酬率高達58.7%，顛覆了「台積電占比越高越好」或「台積電占比越低越好」的單一思維。

對長期投資者或定期定額投資人來說，王紹宇建議維持既有投資策略，同時可考慮將部分資金配置於債券ETF，藉此分散風險並獲取較為穩定的息收。

「聯準會主席鮑爾表示關稅政策影響可能屬短期，但美國經濟成長速度與預期確實持續下修，」王紹宇提醒，「整體而言，今年股市可能持續呈現區間震盪格局，投資人應根據自身風險承受度，選擇合適的投資策略。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。