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外資賣超378億元 賣超前三大竟清一色是這類ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股31日大跌，以20,695.9點收盤，重挫906.99點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超378.54億元，統計外資買賣超個股發現， 賣超前三名清一色是高息ETF，賣超群益精選高息（00919）51,912張最多，其次是國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）；華邦電（2344）則是外資買超最多的個股。

台股開低走低，早盤以21,254.63點開出，終場收在20,695.9點，下跌906.99點，跌幅4.2%，創單日歷史第4大跌點，3月大盤指數下跌2,357.28點，3月跌幅10.23%，統計今年來則是下跌2,339.2點。

台股收盤前再往下殺低，終場以20,695.9點收盤，跌幅4.2%，三大法人賣超516.8億元，包括外資賣超378.54億元，投信買超82.11億元，自營商賣超（合計）220.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.21億元，自營商（避險）賣超183.15億元。

台股崩跌摜破21,000點關卡，創下去年8月7日以來新低，台積電收在910元，跌幅4.41%，為去年9月11日以來新低，鴻海收146元，跌幅5.19%，為去年4月23日以來新低；千金股的世芯-KY重挫7.11%，祥碩、川湖、創意跌幅逾9%，聯發科及緯穎也重挫。

統計外資賣超前十大個股依序是群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大台灣價值高息、元大金、台新金、台積電、元大台灣50、友達、中信金、聯電等；賣超前三名都是高息ETF。

外資賣超國泰永續高股息41,110張，賣超元大台灣價值高息36,566張；另外， 台積電遭外資賣超23,332張，聯電也遭外資賣超16,406張。

統計外資買超前十大個股依序是華邦電、元大台灣50反1、中信中國50正2、元大滬深300正2、欣興、仁寶、富邦越南、富邦恒生國企正2、陽明、元大美債20正2；外資買超華邦電15,147張居超個股冠軍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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