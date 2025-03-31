首檔100%投資電力 ETF新光美國電力基建ETF於4月開募

新光投信看好美國電力投資前景，美國電力基建相關行業，由於深具「公用事業防禦力」兼顧「科技產業成長力」，雙重投資優勢加持下，2025年正迎向美國M．A．G．A製造業回流商機再起，新光投信將於4月24日推出國內第一檔純美國電力基建ETF—新光美國電力基建ETF，已於3月25日取得核准函，將於4月14日起在投信官網開放投資人申請預購。該檔ETF採季配息機制，IPO每股發行價10元，首次配息評價日將訂於ETF成立後45天，風險分類等級為RR3。

新光投信強調，電力是生活必需品，更是未來全球AI、自駕車、機器人等新創科技之母，投信法人認為，當未來AI普及化後，電力股將從過去公用事業配角，一舉躍升為新科技發展命脈的主角，特別是電力基建相關產業，將是川普製造2.0時代下，美國能否快速發展新一代AI，作為未來大國之間博奕與發展美國新國力優勢的戰略產業。

看準美國電力基建產業發展契機，新光美國電力基建ETF主要追蹤「NYSE FactSet 美國電力基建息收指數」，採完全複製法為主，該指數投資在美國掛牌、採美元計價，是一檔100%純美國的電力基建產業ETF，投資範圍涵蓋電力5大次產業，包括上游的重電設備與發電、能源基礎設施建設與諮詢服務業；中游的能源儲存與電池技術、智慧電網輸電技術；至於下游則是配電給消費者的電力公用事業等，單一產業權重上限為40%。

至於指數成分股的篩選機制，新光投信量化投資部主管詹佳峯強調，新光美國電力基建ETF主要透過市值最少達1億美元以上的市值標準，作為首道篩選條件；之後再透過「低槓桿」、「高股息」2大財務指標（即近1年Debt/EBITDA、近1年股利殖利率）作為第二道選股條件，且設計每一檔成分股權上限為10%，最終挑選出指數成分股數量約50檔，並訂於每半年調整一次，以每年6月、12月為指數成分股調整月份。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，川普2.0時代下，美國製造業回流，全球投資美國新浪潮再起，勢必帶動美國電力需求成長大爆發，加上美國身為全球AI強國，AI技術創新與落地應用不斷迭代升級，看好美國製造業回流、AI技術持續創新、電力設備汰舊換新等3大升級新商機多頭馬車並駕齊驅，可以預見未來新美國，需要更多元且充足的發電、配電、輸電、供電等完整產業供應鏈奧援。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。