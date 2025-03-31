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川普關稅連環重拳 富蘭克林華美：債券ETF布局良機

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

川普總統自1月重返白宮後，迅速推行多項政策，從貿易關稅到國際衝突，接連不斷的舉措令市場目不暇給。專家認為，川普的第二任期將持續對全球經濟帶來挑戰，投資者需要重新規劃資產配置，降低投資組合的波動性。為了抓住降息帶來的市場機會，富蘭克林華美投信宣布將於4月7日推出「20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」（00982B），幫助投資人把握這段黃金投資期。

降息預期升溫 債券投資正當時

美國聯準會近期決議暫不調整利率，但市場普遍預期降息最早可能在年中啟動。根據CNBC的最新調查，多數財務主管預測2025年下半年經濟將進入衰退，並對美國經濟前景持悲觀看法，原因主要是擔心貿易政策的不確定性可能引發全球經濟動盪。

與此同時，美國10年期公債殖利率從先前的高點逐漸回落至4.3%左右，顯示市場避險情緒升溫。此外，最新的消費者信心指數也顯示，美國民眾對未來收入和就業的預期降至12年來最低水平。

00982B ETF基金經理人洪慧珊指出，隨著降息預期逐漸增強，長天期債券的價格上漲潛力開始顯現，特別是在降息週期的初期階段，這正是進場布局的理想時機。

穩健抗震的資產配置選擇

近年來，台股經歷多次大幅回調，但BBB級投資級公司債卻展現出抗震特性。洪慧珊強調，根據Bloomberg統計，2019年到2022年降息期間，BBB級債券兼具收益與穩定性，尤其在降息環境中，其收益率優於AAA級債券和美國公債。

小資族也能參與全球企業債投資

富蘭克林華美00982B ETF的最低申購門檻僅需1萬元，讓一般投資者也能輕鬆參與國際企業債市場。該基金擬投資於超過200檔債券，分散於百餘家發行機構，包括英特爾、甲骨文和華納媒體等知名企業。

00982B ETF特別篩選票面利率超過4.5%的優質債券，整體票面利率高達5.51%，殖利率為6.15%。洪慧珊表示，債券ETF具備優質配息能力，不僅能提供穩定的收益來源，還能有效降低市場利率波動對投資的影響，讓投資者有機會更快實現資金回收並持續獲得現金流。

該ETF追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數，選擇BBB+到BBB-評級的債券，確保投資品質。同時，基金透過多元化配置降低風險，並採用月配息，並設有收益平準金機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 降息

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