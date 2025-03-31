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00927連續兩季配0.37元 4月18日除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

群益半導體收益（00927）每受益權單位預估配發金額為新台幣0.37元，連續兩季相同，若以3月31日收盤價16.97元來推算，預估單次配息殖利率約2.18%，過去一年配息殖利率約9.69%。根據群益投信官網最新配息公告內容，除息日訂於4月18日，想參與本次領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂於5月15日。

群益投信指出，群益半導體收益是首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，並在每年5月與12月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，同時搶先布局隔年具股息及股價成長潛力之優質半導體股。

以群益半導體收益前三大成分股聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）為例，皆為享譽全球的晶圓代工廠與IC設計公司，有助投資人把握半導體成長行情，還能兼顧收益需求。

市場法人指出，雖然DeepSeek的出現一度讓市場擔憂AI資本支出將修正，可能連帶影響半導體產業的發展，此外，這陣子川普關稅政策動向也為市場增添不確定性。

不過，全球AI蓬勃發展的態勢不變，加上低成本AI模型的問世反倒能加速AI應用普及，皆有助持續推動半導體需求成長。而台灣擁有完整的半導體聚落，自IC設計、晶圓代工至封裝測試都在全球半導體業供應鏈中扮演重要支柱，可望雨露均霑、持續受惠。

因此，儘管近期科技股波動頻頻，投資人不妨把握短線回檔，運用群益半導體收益這類並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與行情，既能完整掌握台灣半導體產業成長機會，還能兼顧收益需求，一舉兩得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 晶圓代工廠 群益

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