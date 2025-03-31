統一奔騰基金金鑽獎奪魁 統一投信將募台股主動式ETF

統一奔騰基金憑藉長線績效亮眼，勇奪這屆金鑽獎殊榮，統一FANG+ETF（00757）亦入圍股票ETF獎項，展現統一投信在主、被動基金都有絕佳實力。正因主動式ETF的績效與基金經理人的選股能力高度相關，為迎接主動式ETF元年，統一投信要以主、被動雙強的專業優勢，推出統一台股增長主動式ETF（00981A），為廣大投資人追求實現財富的目標。

基金績效是金鑽獎的重要評選指標之一。據台北金融研究發展基金會資料顯示，金鑽獎國內基金獎項的參加資格，是由國內投信公司所發行投資於國內證券市場，且成立滿三年之共同基金，進行三年期績效之評比。而績效、遵守法規及職業倫理等，都是評審標準。各類型基金績效必須經過風險調整，且報酬率必須為正數，從中選出績效最優者得獎。經過產官學專業評比，統一奔騰基金在本屆金鑽獎的「國內股票型-科技類股基金」獎項一舉奪魁。

統一投信深耕台股超過30年，擅長主動投資，投研團隊平均資歷超過14年，每年有超過7,000人次密集地拜訪上市櫃公司，在第一線掌握趨勢脈動、挖掘有成長潛力的隱形冠軍企業。有能量強大的投研團隊當靠山，統一投信歷年來累積榮獲129座大獎肯定，其中，台股股票型基金54座，統一奔騰就囊括12座。這些輝煌成就，除了是對公司最大的肯定與激勵，也是長期為投資人創造財富價值的鐵證。

主動式ETF在國外已行之有年，在國內是新金融商品。對投資人來說，選擇優質團隊靈活操盤的主動式ETF，是投資升級的關鍵核心。統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業理念，將推出本土投信首檔主動式ETF─00981A，擬任經理人即為統一奔騰基金經理人陳釧瑤。該ETF預計5月7至9日募集繳款，IPO每股發行價10元，保管銀行是彰化銀行，投資人在募集期間可透過彰化銀行等銷售機構或統一投信申購。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。