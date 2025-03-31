00927配0.37元 預估年化配息率8.72%

根據群益投信官網最新配息公告內容，本次群益半導體收益（00927）每受益權單位預估配發金額為新台幣0.37元。若以3月31日收盤價16.97元來推算，預估單次配息率約2.18%，年化配息率近8.72%。

00927本次除息日訂於4月18日，因此想參與00927本次領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂於5月15日。

群益投信指出，00927是首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，並在每年5月與12月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，同時搶先布局隔年具股息及股價成長潛力的優質半導體股。00927目前前三大成分股為聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）。

群益投信分析，雖然DeepSeek的出現一度讓市場擔憂人工智慧（AI）資本支出將修正，可能連帶影響半導體產業的發展，最近川普關稅政策也為市場增添不確定性，但全球AI蓬勃發展的態勢不變，加上低成本AI模型的問世反倒能加速AI應用普及，皆有助持續推動半導體需求成長。

法人指出，台灣擁有完整的半導體聚落，自IC設計、晶圓代工至封裝測試都在全球半導體業供應鏈中扮演重要支柱，可望雨露均霑、持續受惠。因此，儘管近期科技股波動頻頻，但投資人不妨把握短線回檔加碼獲利成長性及高息兼具的ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。