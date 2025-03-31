00927預估年化配息率8.72% 4月17日為最後買進日

根據群益投信官網最新配息公告內容，本次群益半導體收益（00927）每受益權單位預估配發金額為0.37元。若以31日收盤價16.97元推算，預估單次配息率約2.18%，年化配息率近8.72%。除息日訂4月18日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂於5月15日。

財富管理專家表示，00927是首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，並在每年5月與12月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，同時搶先布局隔年具股息及股價成長潛力之優質半導體股。

以00927前三大成分股聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）為例，皆為享譽全球的晶圓代工廠與IC設計公司，有助投資人把握半導體成長行情，還能兼顧收益需求。

市場法人指出，雖然DeepSeek的出現一度讓市場擔憂AI資本支出將修正，可能連帶影響半導體產業的發展，此外，這陣子川普關稅政策動向也為市場增添不確定性。不過全球AI蓬勃發展的態勢不變，加上低成本AI模型的問世反倒能加速AI應用普及，皆有助持續推動半導體需求成長。

市場法人表示，台灣擁有完整的半導體聚落，自IC設計、晶圓代工至封裝測試都在全球半導體業供應鏈中扮演重要支柱，可望雨露均霑、持續受惠。因此，儘管近期科技股波動頻頻，投資人不妨把握短線回檔，運用00927這類並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與行情，既能完整掌握台灣半導體產業成長機會，還能兼顧收益需求，一舉兩得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。