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0050分割議案 4月2日至4月21日電子、郵寄投票

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）分割議案投票正式啟動，投資人可於4月2日至4月21日透過證券APP進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票，3月21日前買進0050的投資人都有投票資格。若決議通過，將接續進行分割作業，所持有的0050每股淨值將下降、持有股數上升，總市值不變。

元大投信表示，0050分割議案，有投票資格的投資人於4月1日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），於4月2日早上7點至4月21日晚上11點59分，不需通知書即可電子投票，亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），郵寄投票至4月21日下午4點30分止。

開會通知書將以掛號方式，寄送至投資人於證券商留存的最新通訊地址，若遲未收到，可向元大投信委託的股務代理機構「元大證券股務代理部」申請補發作業，電話：(02)2586-5859。

0050分割議案通過條件為持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數二分之一以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數二分之一以上同意，若通過，0050將以受益人會議當日（4月24日）基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上的最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言分割倍數如為一比五，每單位淨值會除以五，而持有股數會除以五，其他倍數亦然。

0050獲調整費用率及分割議案推動，買氣持續升溫，吸引投資人積極加入，據集保結算所、證交所統計，春節後0050投資人數增加22.2萬人、累積淨申購金額885億元；2月定期定額戶數月增8.6萬至32.5萬，重返定期定額冠軍，反映投資人持續認同ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性，市值型ETF是長線追求資本利得的重要工具。

元大投信同時提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，持續建議投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

元大台灣50(0050)分割倍數對照表。(元大投信/提供)
元大台灣50(0050)分割倍數對照表。(元大投信/提供)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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