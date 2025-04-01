0050投資人數破百萬！網卻怕了：擦鞋童入場！不妙

國內規模最大ETF的元大台灣50（0050）宣布調整經理費及保管費，並啟動分割議案投票後，買氣持續升溫，據集保結算所與證交所資料，投資人數於3月28日當周突破百萬，為首檔達成此里程碑的市值型ETF。PTT網友卻感到擔憂，熱議「大量擦鞋童入場，不妙啊」。

據集保結算所、證交所資料，0050自春節後投資人數八周增加22.2萬人，累積淨申購金額885億元；至2月底定期定額戶數32.5萬，單月增加8.6萬。0050分割議案將於4月2日至4月21日進行電子、郵寄投票，投資人可擇一參與，經統計目前共逾百萬人擁有投票資格，持有1股也能投票

一名網友在PTT發文表示，恭喜台股市值型標竿0050，獲益人數破100萬人，不過比起開戶人數還是相對偏低，預期未來還會再衝上200、300萬人，他直呼「看好元大持續靠ETF賺大錢」。

其他人紛紛留言「越跌越買」、「越買越便宜」、「看來還要繼續跌，跌的沒人想討論時就差不多了」、「持續買進」、「肯定都是看清流君的YT」、「0050要噴啦」。

但也有人說「韭菜急著上車，完了」、「大量擦鞋童入場，不妙啊、「擦鞋童湧入，笑死」、「人多的地方不要去」、「韭菜越來越多」、「高檔先被高股息騙進場，山頂又被市值型騙，慘」、「越多人買鬼指越低」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。