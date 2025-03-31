台股殺900多點…00950B卻逆勢上漲「價差領息」全都有！明最後買進日

美國總統川普計劃於4月2日發布對等關稅政策的消息，這引起了市場的強烈反應，導致美股在上週五（28日）全面下滑。今天（31日），台股也遭受重創，開盤後一路走低，最終大跌909點，跌幅達4.2%，指數甚至一度跌破21000點的心理防線。

這波市場動盪中，凱基A級公司債（00950B）卻逆勢上漲，成為投資者的避風港。00950B屬純A級債券的年化殖利率已突破6%，今日股價為15.08元，較前一交易日上漲0.87%，而大盤卻出現4.2%的下跌。

隨著川普的關稅政策即將實施，市場對未來經濟的擔憂日益加劇，這使得投資者不得不重新考慮如何有效保護資金。在此背景下，歷史經驗表明，轉向債券市場是一個明智的選擇。債券的種類繁多，包括公債、非投資等級債券和投資等級債券等。專家建議，若希望降低波動性並獲得穩定的收益，應考慮中短期的投資等級債券及非投資等級債券。

以目前市場上的投資等級債券為例，00950B、00937B、00933B和00942B等產品各具特色。從配息角度來看，00950B的最新配息為0.079元，00937B為0.08元，00933B為0.082元，而00942B的配息則為0.07元，顯示00933B的配息表現最佳。

不過，配息的優劣還需考慮殖利率。00937B的年化殖利率為6%，00933B為5.76%，00942B則為5.52%。雖然這三檔債券表現不俗，但00950B的年化殖利率高達6.36%，在所有產品中脫穎而出。

00950B的高殖利率部分原因在於其當前股價較低，進場成本相對合理。此外，其長期表現也相當穩定。近期已發放及即將發放的股息分別為0.082、0.08、0.08、0.079、0.079和0.079元，自去年以來都維持在0.08元左右。值得注意的是，00950B屬於純A級投資債，風險極低，特別是在降息循環中，其違約率接近AA至AAA級，但收益卻可媲美BBB級投資債。

00950B為月中評價、月底除息的債券ETF，最新配息為0.079元，有意參與的投資者，最後買進日為4月1號，因為2號為除息日，股息預計將於4月30日入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。