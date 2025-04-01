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0056再配1.07元 他催「買來避險」！網看傻：買債跟00713更好

聯合新聞網／ 綜合報導
0056公佈配息金額。聯合報系記者許正宏/攝影
0056公佈配息金額。聯合報系記者許正宏/攝影

元大高股息（0056）2025年第2季配息公告出爐，本季每受益權單位擬配發1.07元，以31日收盤價36.68元換算，單季配息率為3.07%，過去一年配息率11.28%。PTT網友大讚「0056超猛超狂，其他高股息ETF跟上好嗎？」然而卻有人直呼是「不能填息的高股息」，沒有投資意義。

元大高股息配息金額連續四季相同，維持在1.07元，本次除息交易日在2025年4月23日；實際配息公告日在4月21日，收益分配發放日在5月14日。

據元大投信官網顯示，至3月28日元大高股息帳上包含股息收入的可分配收益4.70元、包含資本利得的資本平準金5.92元，以目前配息水準估算，具有配息基礎。回顧過去五次配息組成可以發現，動用已實現資本利得比都在54%以上。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「0056超猛超狂，不論是不是避險、一買一賣成交易，下殺取量果然是台股最愛玩的，0056也創下史上的單日成交量紀錄了，其他高股息ETF跟上好嗎？」他也點名0056前十大個股「長榮、聯詠、聯電、瑞昱、華碩、中信金、聯發科、華南金、長榮航、陽明」等標的股價可望因此受惠。

然而卻有不少人不以為然表示「避險？有搞錯嗎」、「一片綠油油的韭菜田」、「買這個還不如買債」、「轉進高股息ETF越避越險」、「成份都是台股，避險是指雷雨天躲在大樹下嗎」、「不能填息的高股息」、「空頭買高股息？」、「再買啊，跌死你！」、「買債跟00713比這個好吧」、「別鬧了，0056也很會跌的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 ETF PTT 台股 季配息 避險

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