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股市波動好大！下殺還只是開始？00945「債」配置入袋為安穩配現金流

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

美國總統川普計劃於4月2日宣布對等關稅政策的消息，導致上週五（28日）美股全面下滑。隨著這一消息的影響，今日（31日）台股開盤也表現低迷，最終大幅下跌909點，跌幅達4.2%，指數一度跌破21000點的心理關口。

美國聯準會（FED）在19日宣布將利率維持不變，但預測今年將有可能降息兩碼。近期資金流向顯著轉向債券市場，儘管股市波動引人注目，但在川普呼籲降息的背景下，投資債券似乎成為更具吸引力的選擇。

特別是非投資等級債券的需求日益增加。凱基美國非投等債（00945B）年化配息率接近8%，其殖利率也相當可觀，超過8%。在短短7天內便完成填息，對於尋求穩定收益的投資者來說，這是一個不錯的選擇

聯準會的降息時間及幅度尚不明朗，市場對價差空間的期待也似乎遙遙無期。在不確定的全球經濟環境中，與其靜待美國公債反映，不如積極轉向票息更高的非投等債與投等債，以穩定收益度過股市波動。

投資人擴大票息收入求「入袋為安的現金流」，以00945B為例，剔除CCC等級的低評級債券，不僅能進一步控制成分債的違約風險，還能透過優化指數選債機制，挑選出優於追蹤指數的平均票面利率與平均殖利率。

根據去年第四季美國企業的財報及個人所得數據顯示，美國經濟動能依然穩健，預計今明兩年美國企業的違約率將維持在1.25%至2.0%的歷史低位，低於非投資等級債券的長期平均違約率3%。

在市場不安情緒持續的情況下，資金流向避險且穩定收益的債券產品，00945B無疑成為投資者資產配置的核心選擇。其年化配息近8%的表現，為投資者提供了良好的收益機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債 債券ETF 川普 月配息 殖利率 關稅 降息

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