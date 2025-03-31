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交易量激增！0056再配1.07元、連四季相同

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

元大高股息（0056）2025年第2季配息公告出爐，本季每受益權單位擬配發1.07元，以31日收盤價34.76元換算，單季配息率為3.07%，過去一年配息率11.28%。

元大高股息配息金額連續四季相同，維持在1.07元，本次除息交易日在2025年4月23日；實際配息公告日在4月21日，收益分配發放日在5月14日。

元大投信官網顯示，至3月28日元大高股息帳上包含股息收入的可分配收益4.70元、包含資本利得的資本平準金5.92元，以目前配息水準估算，具有配息基礎。回顧過去五次配息組成可以發現，動用已實現資本利得比都在54%以上。

關稅狂人-美國總統川普又將出招，預計4月2日即將宣布的對等關稅讓市場恐慌情緒增溫，台股終場大跌906點，收在20,695點，其中，元大高股息31日成交24.8萬張、盤中零股871.36萬股，雙雙改寫成立以來新大量；整股成交量排行全市場第三、盤中零股交易量則位居第二。

元大投信提醒，參加ETF配息時須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 配息 高股息

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