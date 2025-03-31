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建立國際合作 臺指公司攜手彭博合編首檔股債平衡指數

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣指數公司(TIP)為呼應政策開放多資產ETF，與彭博指數服務有限公司(BISL)共同宣布指數合作，合編首檔股債平衡指數-「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數，簡稱「台美動能多資產平衡指數」。此次國際合作借重BISL在債券指數的深厚專長、及結合TIP長期深根台股指數的豐富經驗，以組合股票指數與債券指數編製股債平衡指數，提供指數化投資應用之新選項。

「台美動能多資產平衡指數」運用「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」及「彭博20年期以上美國公債指數」，結合臺灣前瞻科技產業股票與長期美國公債的特質，塑造兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略。

臺灣指數公司林修銘董事長表示，呼應政策推動開放多資產ETF，TIP積極尋求國際夥伴，為擴大指數設計的豐富度並提升產品的多元性，TIP與BISL攜手國際合作，強強聯手，發展具分散風險與適合退休理財的股債平衡指數，希望透過未來被動式多資產ETF的發展，滿足發行人與投資人的多元需求，進一步推廣普惠金融。

彭博指數服務有限公司CEO Dave Gedeon表示：「在臺灣蓬勃發展的ETF市場，推出多資產指數是一個令人振奮的進展。我們很高興與臺灣指數公司合作，透過彭博的專業知識幫助ETF發行人快速掌握新的市場機會。彭博致力於提供更多創新解決方案，以滿足投資者的多元需求。」

TIP與BISL透過指數專業合作，共同針對潛在需求展開股債平衡指數之商品應用規劃，未來投資人可望透過被動式多資產ETF，配置股債資產，實現風險分散與長期投資目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

彭博 美國公債

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