台股重挫906點！這兩系列ETF大漲 台股反1奪漲幅前三名
台股31日重挫 906.99點， ETF的表現不同調，高股息ETF爆量下跌，但反1系列及美債相關則是強勢上漲，統計ETF收盤表現，元大台灣50反1（00632R）收盤上漲3.81% ，奪下漲幅冠軍， 其次為群益臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1；另外，國泰美債20正2、元大美債20正2收盤漲幅也超過3%。
台股31日重挫，早盤以21,254.63點開低後走低，最後一盤再往下急殺， 終場收在20,695.9點，重挫906.99點， 跌幅4.2%，為歷史第4大收盤跌點；櫃買指數也是大跌走勢， 以230.4點收盤， 跌幅5.17%。
統計31日ETF的表現，國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息居台股個股成交量前三大，分別爆出32萬、31萬、24萬的成交量，收盤跌幅都超過2%。
不過從ETF跌幅來看，國泰臺灣加權正2收盤跌幅7.52%最高，其次是富邦臺灣加權正2跌幅7.41%， 群益臺灣加權正2跌幅7.33%，元大台灣50正2跌幅7.32%，富邦NASDAQ正2跌幅7.26%。
以ETF漲幅來看，漲幅前三名依序是元大台灣50反1、群益臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1，漲幅超過3%的還有富邦NASDAQ反1、期元大S&P黃金、國泰20年美債正2、國泰臺灣加權反1、元大美債20年正2。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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