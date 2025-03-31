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00915比大盤還相對抗跌…台股繼續跌怎辦？「低波動」高股息ETF是優先選

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

前陣子，台積電（2330）股價強勢，又搭上0050降低管理費用消息，市值型ETF的交易量出現了顯著增長。然而，近日隨台積電股價屢創新低，配息型ETF的抗跌特性逐漸受到投資者的青睞，資金也相應地從市值型ETF轉向群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、凱基優選高股息30（00915）...等高股息ETF成交量對比之前皆大幅上升許多。

凱基優選高股息30（00915）已連續兩年榮獲高股息ETF冠軍，顯示出其穩定的收益能力。

28日台股大盤一度失守21000點，創下七個月以來的新低，整體市場情緒低迷。然而，存股族卻在此時把握良機，選擇在低點加碼。當天台股大盤跌幅為1.59%，而00915僅下跌0.59%。相較之下，00878和00713的跌幅分別為0.6%和0.65%，00915在三檔高股息ETF中展現出最佳的抗跌表現。

今日大盤跌幅4.20%，00915跌幅則是2.27%也是表現出相對抗跌。

自2022年8月掛牌以來，00915已歷經2023、2024兩個完整年度，並交出了不俗的含息總報酬表現，證明其正確的投資機制是實現長期承諾的關鍵。今年以來，台股風格轉換及波動加劇，尤其是大型市值股領跌大盤，市場環境與去年下半年截然不同。

00915核心賣點在於因子投資，具備「兩高一低」的特性：高股息、高品質和低波動。其選股池來源於上市及上櫃市值排名前300檔的股票，這些股票的成交量必須佔總額的前20%或前80%，且周轉率達到3%。此外，為確保獲利能力，選股要求近一年的營業利益必須為正。

00915的指數規則設計著重於高品質與低波動，今年以來的穩定表現使其成為在股價盤整之際布局的理想選擇，投資者可以藉此參與未來的獲利契機。

00915自2022年8月9日上市以來，累積配發金額已達4.7元，加上今年配發的0.5元，總計配發金額將達5.2元。這樣的表現，使00915在市場波動中，依然成為值得關注的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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