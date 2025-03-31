主動式、被動式平衡型ETF正式啟動 引領台灣ETF市場邁向新里程碑

2025年臺灣ETF市場再邁新里程碑，主動式交易所交易基金（簡稱主動式ETF）及國內外成分證券平衡型指數股票型基金（簡稱被動式平衡型ETF）自2025年1月1日起正式啟動，可望進一步深化台灣ETF市場的廣度，吸引國際資產管理機構進駐臺灣市場，共同打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心。

主動式ETF是由基金經理人依據公開說明書所訂定的投資目標與投資策略，主動選股以建構投資組合，相較於現行被動式ETF以追蹤標的指數為目標，主動式ETF在操作方面具有更多的彈性。被動式平衡型ETF追蹤的指數同時涵蓋股票和債券，並訂有股票及債券配置比例，投資人可根據自身的投資目標與風險承受度，選擇最適合的投資標的。

主動式ETF及被動式平衡型ETF申贖與交易制度，皆與現行被動式ETF相同，且為強化主動式ETF的流動性，亦設有流動量提供者制度，要求符合資格的流動量提供者每日在交易時間內提供報價，以有效縮小買賣價差，降低投資人進出市場的交易成本。在資訊揭露方面，主動式ETF比照現行被動式ETF，每15秒揭露盤中即時淨值，投資人亦可透過證交所的「基本市況報導網站」查詢(https://mis.twse.com.tw)。

主動式ETF盤中即時淨值與收盤後公告淨值之間可能出現差距，係因盤中即時淨值根據前一營業日投資組合的市值估算，惟主動式ETF基金經理人得於盤中即時調整投資組合，導致當日實際持有部位與前一營業日出現落差，故投資人在交易前，應充分了解主動式ETF產品特性與潛在風險，並密切留意ETF折溢價狀況，審慎評估市場波動，以避免承受不必要的價差損失。

為協助投資人掌握最新市場資訊，證交所「e添富」網站提供ETF最新資訊、ETF投資篩選器、新種ETF哈燒專區及達人講BAR等多元資源，歡迎投資人善加運用，作為投資ETF時的參考，以降低投資ETF的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。