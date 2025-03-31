00905打破「台積電ETF」迷思…成或敗不該只靠一檔個股！今年市值型績效見真章

台股江湖中，「台積電占比」被奉為ETF成敗的金鑰匙，投資人追著高台積比重跑。但這條「不敗公式」真有這麼神奇？

2025年初，台積電從1,160元高點滑落後的戲劇性變化！昨日的績效英雄，今日成了ETF的沉重包袱。這場「成也台積、敗也台積」的反轉劇，讓12檔市值型ETF各自精彩，成績單卻大不同！

透過12檔市值型ETF的實證比較，我們發現事實遠比表面看到的複雜。

選ETF如同點美食，光盯著一種招牌食材的份量，可能錯過整體風味的絕妙平衡。別再被「台積電含量」這單一數字牽著走啦！聰明投資者的秘訣是：看透ETF的全貌，掌握市場節奏，在變化多端的投資舞台上靈活獲利！

表、12檔市值型ETF台積電含量與報酬率

資料來源：CMoney ，統計時間截至2025.03.24

表面數據：台積電含量與績效的關聯性

乍看之下，台積電占比確實與ETF績效息息相關。今年以來的市場表現顯示，台積電「含量」較高的ETF，普遍報酬率較差，這似乎印證了「台積電占比越高，ETF表現越弱」的說法。

然而，當我們深入分析這12檔ETF的結構與表現時，發現市場上的市值型ETF其實可明顯分為兩大陣營：

兩大陣營的較量：50%與30%的分水嶺

第一陣營：「台積重度依賴型」ETF

這類ETF包括富邦台50（006208） 、元大台灣50（0050）、富邦摩台（0057）、元大MSCI台灣（006203）、富邦公司治理（00692）等五檔產品，台積電占比高達五成。這些ETF的共同特點是沒有設定單一個股權重上限，導致台積電比重居高不下。在今年的市場環境下，這些ETF的表現確實相對遜色。

第二陣營：「台積適度配置型」ETF

這類包括永豐臺灣加權（006204）、永豐台灣ESG（00888）、中信臺灣智慧50（00912）、FT臺灣Smart（00905）、國泰台灣領袖50（00922）、元大臺灣ESG永續（00850）及群益台ESG低碳50（00923）等七檔產品，台積電占比約三成。這些ETF多半設有個股權重上限（通常為30%），即使台積電股價上漲導致權重暫時超標，在定期調整時也會重新平衡。

打破迷思：00905的逆襲

最令人驚訝的是，當我們拉長觀察時間，發現台積電占比為31.54%的FT臺灣Smart（00905），近2年竟然成為市值型ETF中績效最亮眼的產品，含息報酬率高達59.4%，不僅在第二陣營（台積電占比約三成族群）績效冠軍，甚至超越台積電含量達富邦台50（006208）。

這個案例明確顛覆了「台積電占比越高越好」或「台積電占比越低越好」的單一思維。事實證明，ETF的表現不僅受台積電權重影響，更與其背後的選股策略息息相關。

選股因子：市值型ETF的隱形差異化

事實上，這些台積電占比約三成的ETF，多數是近年才掛牌的新產品，它們雖同屬「市值型」，卻各自採用了不同的特殊選股因子。正是這些獨特的選股邏輯，使得它們在相似的台積電占比下，仍能展現截然不同的績效表現。

隨著ETF產品設計越來越精細化，這種因選股策略差異而導致的績效分化現象，預計在未來會更加明顯。對投資人而言，這既是挑戰，也是機會。

智慧選ETF的黃金法則

面對市場上琳瑯滿目的市值型ETF，投資人應該如何做出明智選擇？以下原則值得參考：

1.全盤績效觀：不要只盯著短期表現，應同時考量ETF在短、中、長期的績效表現。 2.環境適應力：評估ETF在多頭與空頭市場的表現差異，找出具有「全天候」特質的產品。 3.選股邏輯解析：花時間理解ETF背後的選股邏輯，確認其是否符合自己的投資理念。

超越「台積電含量」的思考

市值型ETF的選擇絕不應僅以台積電占比高低為唯一考量。隨著ETF產品日趨多元化，投資人需要更全面地評估各項因素，才能找出真正適合自己的投資標的。

在瞬息萬變的市場中，唯有深入了解ETF背後的選股邏輯，才能做出更明智的投資決策，為自己的投資組合增添更多成長動能與防禦韌性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。