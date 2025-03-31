關稅炮四射 第2季優先買這15檔ETF迎戰

美國總統川普關稅重拳出擊，引發投資人對經濟前景及聯準會貨幣政策的擔憂，市場避險情緒高漲，主要股市紛紛面臨強勁的賣壓而回落，隨時序來到第1季底，綜合元大、國泰、群益、富邦、中國信託五大投信後市看法，建議布局台股高息、海外科技股、投資等級債ETF來迎戰第2季。

台股ETF部分，對比2024年底，業者對於台股ETF建議標的出現部分變化，因應市場波動，建議用高股息產品應對的票數增加。匯整國泰、群益投信看法，近期外資賣超台股，加權指數創波段新低，在川普關稅政策導致市場不確定下，高息股除了穩定領息誘因外，跟漲抗跌的特性也是重點，即便面臨市況震盪加劇的窘境，有機會相對具韌性，追求穩健的投資人適合納入配置。

看好台股成長性，元大、富邦、中信等建議逢低累積單位數。富邦投信指出，台股需視美國對等關稅發酵程度，雖將視關稅程度減少企業獲利，但考量美國降息、台灣經濟持續成長及基本面重大利空出盡，待美股跌幅收斂及回穩後預計將連動拉抬台股走勢，有望呈現震盪偏紅盤勢。

海外股ETF標的變化不大，元大航太防衛科技、國泰費城半導體、群益深証中小、富邦NASDAQ都是第1季的推薦名單；中信NASDAQ取代中信特選金融成為第2季的首推，整體來說，建議布局科技股比重增加。

值得一提的是，元大航太防衛科技今年以來表現一枝獨秀，漲幅來到14.9%。元大投信指出，川普政策引導下，主要國家因應區域安全需求而提升自主防備能力，朝國防預算占GDP比重增加方向前進，相關概念股成為資金最佳去處。

債券部分，仍是以投資等級債為多數，國泰投信指出，聯準會3月於利率會議決定維持利率不變，但放緩縮表速度，由於通膨預期維持穩定，市場認為「higher for longer」態勢不變，降息周期將延續至2027年，建議布局投資等級債ETF進行領息策略。

中國信託投信認為，近年由於殖利率曲線平坦化，長債與短債殖利率差異相對小，有利短債表現，且由於波動率相對低，近一年短債報酬率相對長天期公債更加出色。投資人可考慮短債ETF，在利率波動下價格敏感度較低，適合短期避險或等待市場明朗時的資金停泊站。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。