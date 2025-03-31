快訊

要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天 除聘尤伯祥也聘司改委員當律師

台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

眨眼看遠能調節近視、老花、飛蚊症、乾眼症？ 醫詳解4種眼疾成因及改善

川普關稅連環重拳 富蘭克林華美：債券ETF布局良機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國總統川普宣稱4月2日將是美國對外貿易的「解放日」。路透
美國總統川普宣稱4月2日將是美國對外貿易的「解放日」。路透

美國總統川普接連不斷的舉措令市場目不暇給。專家認為，川普的第二任期將持續對全球經濟帶來挑戰，投資者需要重新規劃資產配置，降低投資組合的波動性。為抓住降息帶來的市場機會，富蘭克林華美投信宣布將於4月7日推出20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B），幫助投資人把握這段黃金投資期。

美國聯準會近期決議暫不調整利率，但市場普遍預期降息最早可能在年中啟動。根據CNBC的最新調查，多數財務主管預測2025年下半年經濟將進入衰退，並對美國經濟前景持悲觀看法，原因主要是擔心貿易政策的不確定性可能引發全球經濟動盪。與此同時，美國10年期公債殖利率從先前的高點逐漸回落至4.3%左右，顯示市場避險情緒升溫。此外，最新的消費者信心指數也顯示，美國民眾對未來收入和就業的預期降至12年來最低水平。

00982B ETF基金經理人洪慧珊指出，隨著降息預期逐漸增強，長天期債券的價格上漲潛力開始顯現，特別是在降息週期的初期階段，這正是進場布局的理想時機。

近年來，台股經歷多次大幅回調，但BBB級投資級公司債卻展現出抗震特性。洪慧珊表示，根據Bloomberg統計，2019年到2022年降息期間，BBB級債券兼具收益與穩定性，尤其在降息環境中，其收益率優於AAA級債券和美國公債。

富蘭克林華美00982B ETF的最低申購門檻僅需1萬元，讓一般投資者也能輕鬆參與國際企業債市場。該基金擬投資於超過200檔債券，分散於百餘家發行機構，包括英特爾、甲骨文和華納媒體等知名企業00982B ETF特別篩選票面利率超過4.5%的優質債券，整體票面利率高達5.51%，殖利率為6.15%。洪慧珊表示，債券ETF具備優質配息能力，不僅能提供穩定的收益來源，還能有效降低市場利率波動對投資的影響，讓投資者有機會更快實現資金回收並持續獲得現金流。

該ETF追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數，選擇BBB+到BBB-評級的債券，確保投資品質。同時，基金透過多元化配置降低風險，並採用月配息，並設有收益平準金機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 債券ETF 美國聯準會

延伸閱讀

川普第2任期首度出訪 美媒：擬5月中訪沙烏地

川普警告澤倫斯基別想退出礦產協議 否則有麻煩

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

川普說對普丁非常生氣 威脅對所有俄油加徵二級關稅

相關新聞

買1張00919年底前有望回補00878！真星華：跌700多點也沒有去年1800點可怕

00919庫存平均成本約22元，價差報酬率快要變成綠綠的，怎麼辦？

0050唯一股東數破百萬市值型！台股大跌買氣超旺、專家籲「分批進場」

國內規模最大ETF元大台灣50(0050)宣布調整經理費及保管費，並啟動分割議案投票後，買氣持續升溫，據集保結算所與證交所資料，投資人數於3月28日當周突破百萬，為首檔達成此里程碑的市值型ETF，搭配高股息投資代表0056亦已投資人數百萬、規模站上4,000億，反映市值型、高股息為代表的ETF投資世代，持續加速成長。

50歲才開始投資絕對來得及！00878經理人：選對標的、勿以錢小而不為、持之以恆

千萬不要小看了手邊可能數目比較小的資金。根據試算，其實只要每天100塊錢，一個月約3000塊錢的一個累積的資金，其實就可以作為理財非常好的一個起點。

0050無腦定期定額月扣1萬！阿布達「退休計畫」：10年就有200萬新台幣

AI發展與台灣權值股緊密聯繫，看好人工智能(AI)的發展，它將成為人類歷史上最偉大的科技革命。 AI將引爆人類發展至今所積累的所有資料智慧。

00918將會是下一檔「千億」高股息ETF？ 專家：00878、00919也在穩健成長中

00918在去年5月底的基金規模只有219億元，然而在一貫的高配息計畫之下，深受投資人認可，僅管沒什麼填息行情，但是基金規模呈現階梯式的成長，依序從去年8月底的349億元、11月底的451億元、今年的1月底的667億元，如今3月底的基金規模已經來到了近780億元，累計近一年的成長幅度高達253％...

一買就跌一賣就漲…散戶注定被主力跟市場針對？小童：輸錢原因是太相信新聞跟消息面

是不是常常覺得主力好像在針對你，你一買就跌，一賣就漲，感覺自己無時無刻都被市場給針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。