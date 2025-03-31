買1張00919年底前有望回補00878！真星華：跌700多點也沒有去年1800點可怕

00918在去年5月底的基金規模只有219億元，然而在一貫的高配息計畫之下，深受投資人認可，僅管沒什麼填息行情，但是基金規模呈現階梯式的成長，依序從去年8月底的349億元、11月底的451億元、今年的1月底的667億元，如今3月底的基金規模已經來到了近780億元，累計近一年的成長幅度高達253％...

2025-03-31 11:18