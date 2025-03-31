買1張00919年底前有望回補00878！真星華：跌700多點也沒有去年1800點可怕
大盤大跌700點，再怎麼樣也沒有2024年8月5日跌1800點可怕。
買進一張00919。
庫存平均成本約22元，價差報酬率快要變成綠綠的，怎麼辦？
不怎麼辦，分散時間繼續買，看看年底前能不能達到目標張數，然後再回頭補00878張數。
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