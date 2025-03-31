0050唯一股東數破百萬市值型！台股大跌買氣超旺、專家籲「分批進場」

國內規模最大ETF元大台灣50(0050)宣布調整經理費及保管費，並啟動分割議案投票後，買氣持續升溫，據集保結算所與證交所資料，投資人數於3月28日當周突破百萬，為首檔達成此里程碑的市值型ETF，搭配高股息投資代表0056亦已投資人數百萬、規模站上4,000億，反映市值型、高股息為代表的ETF投資世代，持續加速成長。

元大投信表示，近期市值ETF吸引市場目光，主要是其長期成長潛力更為投資人所重視，從產品角度，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，因此0050在調整費用率後，顯著推動新進投資人積極加入。

據集保結算所、證交所資料，0050自春節後投資人數8周增加22.2萬人，累積淨申購金額885億元；至2月底定期定額戶數32.5萬，單月增加8.6萬。

0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股長線成長。未來若執行分割將大幅降低投資門檻，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母可優先考慮，據此規劃0050為核心投資。

元大投信指出，0050現行經理費率架構就規模逾5,000億（不含）至1兆元（含）部分，將再適用0.08%之費率，持續反映其規模成長，經理費持續下降之投資優勢，未來規模逾1兆元部分將再調整至0.05%，有利長期持有。

0050分割議案將於4月2日至4月21日進行電子、郵寄投票，投資人可擇一參與，經統計目前共逾百萬人擁有投票資格，持有1股也能投票，建議可優先透過證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成。

同時提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。