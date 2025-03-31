台股崩逾800點 高息ETF三本柱交投熱、0056創天量

美國總統川普關稅大砲火力連發，他在30日更指出，4月2日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不僅限於原先預計的10到15個國家，加上清明連續假期在即，台股31日開低走低，盤中一度大跌823點，最低下探20778點，再創波段新低，買盤湧進台股高息ETF三雄，國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）包辦今日全市場交易量前三，其中，元大高股息成交逾19.8萬張，再度改寫掛牌以來新大量。

截至上周五（28日），受到台股拉回影響，元大高股息單日申購42億，居台股ETF第一，而今日下午將公告第2季配息金額，大幅吸引買盤進場。法人指出，元大高股息將公告第2季配息，連續配息紀錄即將進入第15年，依集保結算所資訊，元大高股息今年以來投資人數增加約10.7萬人，規模並於2月18日突破4,000億，反映市場對元大高股息可預期的配息政策高度信任。

據元大投信官網顯示，至3月28日元大高股息帳上包含股息收入的可分配收益4.70元、包含資本利得的資本平準金5.92元，以目前配息水準估算，具有配息基礎。

觀察今年以來ETF市場資金流，截至上周五（28日），淨申購前五強的台股ETF依序為元大台灣50的905億元、元大高股息577億元、群益台灣精選高息539億元、國泰永續高股息523億億元、富邦台50（006208）的381億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。