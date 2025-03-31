50歲才開始投資絕對來得及！00878經理人：選對標的、勿以錢小而不為、持之以恆

台灣在今年是正式的進入超高齡社會，這也代表說像是生育、醫療或是社福政策都面臨到了一大挑戰。而當然這個好好理財就成了全民的課題。

現在身為父母親，對於小孩長大賺錢孝順自己，倒是真的不太敢這麼想，因為現在生活壓力就已經很大了。

根據國發會最新的統計，我們這一代的國民，平均每三年六個人就要去撫養一位長輩。那到了我們的下一代（大概是2070年），平均來說可能甚至一個人就是要撫養一位長輩。所以說這個壓力之大，可想而知。

在考量說通膨，再加上薪資的漲幅，可能都追不上通膨的情況下，理財非常的重要！是真的要靠理財的規劃來幫助現在實現未來財務的目標。

問題1

去年底如願當了爸爸，之後有能力也想送孩子出國讀書，但只努力賺錢可能還不夠，需要透過理財幫忙，想問問有沒有適合幫小孩存股的標的？

這個問題真的是蠻有感的。據估算，現在每一個子女成年，要花的教育基金，大概要到450萬以上。

給新手父母的一個好的理財建議，主要是有三個觀念：

1.選對標的 2.勿以錢小而不為 3.能夠持之以恆

首先在標的的部分，其實就可以參考目前最新的集保機構所公佈台灣Alpha世代，最多人去存股的一檔標的國泰永續高股息（00878）。

為什麼這檔標的特別適合來作為親子的一個理財？主要是因為它結合了高股息以及ESG兩大特性；還納入了ESG永續經營的概念，因此挑選到的一些投資的公司都是注重永續經營這樣一個理念，這比較有助於公司做一個長期的經營，也很適合搭配整個小朋友成長的一個過程，當作長期存放的一個標的。

勿以小錢而不為，這是要怎麼操作？

這是一個蠻簡單的概念，就是千萬不要小看了手邊可能數目比較小的資金。根據試算，其實只要每天100塊錢，一個月約3000塊錢的一個累積的資金，其實就可以作為理財非常好的一個起點。

只要透過定期定額的方式，把年限拉長。小孩的教育基金，都可以透過固定的一個投入的操作模式去達到，配合上目標報酬率設定，就有機會累積到。

00878是不是就滿適合的？

沒有錯！而且甚至假設更有能力的話，再把上面的提到的投入金額拉高，達到理財目標的時間，就可以更提早。

要「持續買進」這點非常重要。有很多爸爸媽媽，其實都會幫小朋友一次就投20年。這樣聽起來，一點點一點點投，好像也不是太困難。

問題2

我在單位工作超過10年了，沒意外就會做到退休。我個性保守，所以之前也沒有買賣股票理財，但看了存款想要退休有點難度，請問50歲投資來得及嗎？

退休也是另外一個大議題，給大家建議千萬不要嫌晚，50歲一樣同樣來得及。最重要的話是我們一樣要找到適合做退休規劃的一個標的。

舉例：熟悉的個股，它波動一般來講是比較大的，所以說在做這個退休上，可能就比較不容易用個股來做一個布局。因此我們還是會建議像分散性比較高的ETF是比較適合的標的。

整體來說，要尋找具有所謂的「合理的收益率」，然後並且已經有這個長期資本累積的一個效果的ETF標的，就會是很棒的工具。

00878這一檔國民高股息ETF，其實也非常適合作為退休理財的好幫手。主要是因為它的成分股的分散，在各個產業都做均衡的布局。整體來說比較不會有單壓某一個產業或是說某些景氣循環股過度重壓這樣的狀況。

現在很多人很喜歡AI或某某半導體、金融，這些通通都有？

00878的整體配置大概有六成左右是在AI科技股，兩成以上是在金融股，所以蠻有機會做到所謂的收益以及成長的一個平衡。

另外，00878發行到現在大概有接近五年的時間，其實有經過市場上比較完整的多空淬鍊，淨值長期呈現是增長累積，代表00878有經過市場考驗繳出實際的成績單。

因為如此，00878才會成為現在台灣市場上投資人數最高的ETF。另外，00878屬季配息，在每年的2、5、8、11月提供所謂的季收益分配，也很適合所謂的退休族群做自己現金流的一個規劃；00878真的是老少咸宜！

很多人說要投資ETF要特別關注的是內扣費！那00878的表現怎麼樣？

00878原本的所謂的經理費、保管費的設定在同類的商品裡面就已經屬相對比較低廉。又在去年度的時候，國泰投信還進一步的又把00878的所謂的保管費做調降，現在也是在市場上面是一個比較低的費用水準，都可以增加長期去回饋到讓投資人累積出更好的一個長期投入報酬。

難怪00878受到這麼多投資人的青睞，尤其是非常適合親子理財又或者是退休族群。現在目前的最新收益人已經是超過了160萬，而整個基金規模更是突破了4000億。

再分享小撇步，真要降低投資成本，除了關注內扣費之外，也可以將配息的銀行改成保管的銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。