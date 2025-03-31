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0050無腦定期定額月扣1萬！阿布達「退休計畫」：10年就有200萬新台幣

聯合新聞網／ 阿布達
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

AI發展與台灣權值股緊密聯繫，看好人工智能(AI)的發展，它將成為人類歷史上最偉大的科技革命。

AI將引爆人類發展至今所積累的所有資料智慧。

而台灣權值股和AI產業鍊有密切相關，從IC設計公司聯發科到晶片代工廠台積電，再到伺服器供應鏈中的鴻海、廣達、緯創，以及相關的周邊產業鏈，數不勝數。

0050ETF 主要持股成份：

台積電57%、聯發科4.9%、鴻海4.7%、廣達1.6%、台達電1.8%、中信金1.4%、國泰1.4%、富邦金1.6%

為何定期定額0050？

我們總是高估未來2年會發生的報酬，低估未來10年將發生的複利報酬。

我要證明只要你願意，透過長期投資，即使是懶人投資也能在10年內累積一桶金兩桶金。

每月定期定額5千，10年後將達到100萬元；每月定期定額1萬，10年後將達到200萬元。

定期定額再加速

阿布達的本業是工程師，這職業28~38歲是最有戰力的衝刺期，做的出貢獻有能見度或跳槽薪資加很快，但後面如果不做管理職大概到45歲就沒人要了，所以自己計劃在45歲時主動開除老闆。

為了加速這計畫，評估自身收入週期與退休規劃後，開始投入槓桿型ETF，退休時將全部賣出換成原型，若剛好45歲遇到股災就延後一兩年退休。

新增定期定額：兩倍台灣大盤00631L－月扣1.1萬／兩倍美國科技QLD－月扣1.4萬。

◎本文內容已獲阿布達授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 定期定額

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