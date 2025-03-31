00918將會是下一檔「千億」高股息ETF？ 專家：00878、00919也在穩健成長中

最近美國股市打個噴嚏，台股就重感冒，但是在個股股價不斷下跌、大盤成交量漸漸萎縮的情況下，00878、00919等高配息ETF的成交量卻逆勢持續放大。原來這是因為有些ETF的投資人在資金有限的情況下，會想把投資的錢從弱的ETF標的，移轉到強的ETF身上。但是你得當心的是：不要因為「汰弱留強」的美意，而變成了看到股市大跌的「盲目殺低」的理由，堅定自己的投資計畫和目的，比一直換股更重要喔！

資金轉移 高配息ETF成交量大增

例如前一陣子的市值型ETF因為第一大成份股：台積電的股價漲很多、又有0050降管理費等話題，大家搶買之下使得市值型ETF的成交量大增。然而，現在台積電的股價屢創新低價、凸顯出配息型ETF的股價比較抗跌，結果大家又把錢從市值型ETF移轉到00919、00878等配息型ETF上面，造就了近期成交量大幅增加的情形。

這些配息型ETF重回市場焦點的另一個原因，當然就是：投資人的存股心理。反正你股價越跌，我就逢低越買，存股的成本就可以越來越低。

越跌越買降低存股成本

這裡舉下一個可望達到千億元高配息ETF規模的00918為例：

00918在去年5月底的基金規模只有219億元，然而在一貫的高配息計畫之下，深受投資人認可，僅管沒什麼填息行情，但是基金規模呈現階梯式的成長，依序從去年8月底的349億元、11月底的451億元、今年的1月底的667億元，如今3月底的基金規模已經來到了近780億元，累計近一年的成長幅度高達253％，預計今年第2季就會突破1000億元的大關。

投資人只想穩定配息

也不只是00918的基金規模、受益人數在大盤越跌的聲浪中越成長，包括00878、00919也是在穩健成長中。這裏不是要你跟著去搶買，而是提醒：管你ETF的配息是「左手配到右手」還是「有填息、沒填息」，在股市行情不好的時候，投資人的配息型基金資產已經在下跌、心裡很不爽了，能在意的就只剩下基金的配息金額不要也給我「震撼教育」、忽高忽低。

就算ETF的配息要縮水，也不能一路縮得太多，縮到令人受不了就麻煩了，例如現在的00929不只是長期的股價低於本身的基金淨值，呈現折價狀態，基金規模、受益人數更是一路溜滑梯，00929的投資人把資金移轉到別支配息型ETF的情況超級明顯的！

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