快訊

鮑魚大亨鍾文智發監前潛逃！黃國昌批：高院偽造文書 綠委護航

獨子得還百歲父母1700萬贈與 因一舉動觸發撤銷條款

股匯雙挫！新台幣重貶逾1.2角 改寫逾9年新低

00918將會是下一檔「千億」高股息ETF？ 專家：00878、00919也在穩健成長中

聯合新聞網／ 趣 講 股
股市示意圖。圖／本報資料照片
股市示意圖。圖／本報資料照片

最近美國股市打個噴嚏，台股就重感冒，但是在個股股價不斷下跌、大盤成交量漸漸萎縮的情況下，00878、00919等高配息ETF的成交量卻逆勢持續放大。原來這是因為有些ETF的投資人在資金有限的情況下，會想把投資的錢從弱的ETF標的，移轉到強的ETF身上。但是你得當心的是：不要因為「汰弱留強」的美意，而變成了看到股市大跌的「盲目殺低」的理由，堅定自己的投資計畫和目的，比一直換股更重要喔！

資金轉移 高配息ETF成交量大增

例如前一陣子的市值型ETF因為第一大成份股：台積電的股價漲很多、又有0050降管理費等話題，大家搶買之下使得市值型ETF的成交量大增。然而，現在台積電的股價屢創新低價、凸顯出配息型ETF的股價比較抗跌，結果大家又把錢從市值型ETF移轉到00919、00878等配息型ETF上面，造就了近期成交量大幅增加的情形。

這些配息型ETF重回市場焦點的另一個原因，當然就是：投資人的存股心理。反正你股價越跌，我就逢低越買，存股的成本就可以越來越低。

越跌越買降低存股成本

這裡舉下一個可望達到千億元高配息ETF規模的00918為例：

00918在去年5月底的基金規模只有219億元，然而在一貫的高配息計畫之下，深受投資人認可，僅管沒什麼填息行情，但是基金規模呈現階梯式的成長，依序從去年8月底的349億元、11月底的451億元、今年的1月底的667億元，如今3月底的基金規模已經來到了近780億元，累計近一年的成長幅度高達253％，預計今年第2季就會突破1000億元的大關。

投資人只想穩定配息

也不只是00918的基金規模、受益人數在大盤越跌的聲浪中越成長，包括00878、00919也是在穩健成長中。這裏不是要你跟著去搶買，而是提醒：管你ETF的配息是「左手配到右手」還是「有填息、沒填息」，在股市行情不好的時候，投資人的配息型基金資產已經在下跌、心裡很不爽了，能在意的就只剩下基金的配息金額不要也給我「震撼教育」、忽高忽低。

就算ETF的配息要縮水，也不能一路縮得太多，縮到令人受不了就麻煩了，例如現在的00929不只是長期的股價低於本身的基金淨值，呈現折價狀態，基金規模、受益人數更是一路溜滑梯，00929的投資人把資金移轉到別支配息型ETF的情況超級明顯的！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

00878、00713、00915…三檔最抗跌的高股息ETF！KN先生：28號單日來看它略勝一籌

今年以來的跌幅跟股災比僅「小菜一碟」！達人：長期投資人反而開心進場撿便宜

鴻海回測160元...赴美設廠拖垮？專家示警「不能只看營收」：AI產業高風險

00878、0056、00919…月配10萬加薪表公開！知美：今年高股息績效勝過市值型！

相關新聞

0050無腦定期定額月扣1萬！阿布達「退休計畫」：10年就有200萬新台幣

AI發展與台灣權值股緊密聯繫，看好人工智能(AI)的發展，它將成為人類歷史上最偉大的科技革命。 AI將引爆人類發展至今所積累的所有資料智慧。

00918將會是下一檔「千億」高股息ETF？ 專家：00878、00919也在穩健成長中

00918在去年5月底的基金規模只有219億元，然而在一貫的高配息計畫之下，深受投資人認可，僅管沒什麼填息行情，但是基金規模呈現階梯式的成長，依序從去年8月底的349億元、11月底的451億元、今年的1月底的667億元，如今3月底的基金規模已經來到了近780億元，累計近一年的成長幅度高達253％...

一買就跌一賣就漲…散戶注定被主力跟市場針對？小童：輸錢原因是太相信新聞跟消息面

是不是常常覺得主力好像在針對你，你一買就跌，一賣就漲，感覺自己無時無刻都被市場給針對...

00878受益人破166萬人創下新高！無愧「國民」稱霸全台ETF市場

00878的股價已來到約21.3元，早盤成交量已突破10萬張，交投活躍，顯示此時機對許多存股族來說是降低長期持有成本的好機會，紛紛進場布局。

越跌越買！00919周均成交量成台股之冠…連8次配息維持新高、年化超過10％

台股ETF的人氣依然不減，尤其是高息型產品更受投資人青睞，00919的人氣持續上升，已然成為台股ETF的成交王。

今年以來的跌幅跟股災比僅「小菜一碟」！達人：長期投資人反而開心進場撿便宜

台股與美股今年截至目前為止的跌幅，其實不過是小菜一碟，沒必要過度驚慌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。