一買就跌一賣就漲…散戶注定被主力跟市場針對？小童：輸錢原因是太相信新聞跟消息面

是不是常常覺得主力好像在針對你，你一買就跌，一賣就漲，感覺自己無時無刻都被市場給針對...

但你有想過嗎？有沒有可能根本就不是市場或主力的錯，而是你誤解了投資交易的本質呢？來聊聊市場到底是怎麼運作，主力又是怎麼玩的。

股市跟賭博沒兩樣？真的是零和遊戲嗎？

首先很多人都覺得投資市場是一個主力在欺負散戶的地方，甚至還有人說股市就跟賭博沒兩樣...但怎麼會一樣呢？去賭場輸光了，可以喝珍奶、吃雪糕，還會有美女來拍拍你說「下次再來」。但你在股市輸光了或是融資斷頭，卻只會收到券商的追繳通知，所以怎麼會一樣？

甚至有人說股市是一場零和遊戲，有人賺錢，就會有人賠錢。但這個觀念其實並不能完全的套用在股市，尤其是現股的部分。

因為現股每個人操作的策略都不同，有人當沖，有人波段，有人領息，有人價值投資...

別人當沖賠錢，並不一定會影響到我波段的獲利 而別人波段賠錢，也並不一定會影響到我領息或長期的投資規劃

所以在我看來，股票尤其是現股的部分，並不是一場零和遊戲，誰賺錢，誰就一定賠錢！也沒有存在所謂的誰針對誰，主力在割韭菜，這一切都只有你願意選擇站在哪一邊而已！

散戶總是被割韭菜？那是因為...

那為什麼散戶總是會覺得自己被割韭菜，買就跌賣就漲呢？那就是因為他們的行為模式跟情緒比較容易被市場給預測！

這邊我舉個例子……有多少人一看到美國說要對全球課徵鋼鐵關稅25%就怕得要命，但如果你有看我當時在 YouTube 發文對於鋼鐵股的分析的話，是不是這個普遍一堆人視為利空的消息，我卻逆向跟你解讀成是大利多。

進而抓在台股這波鋼鐵股的起漲點呢？

所以有些時候，獨立思考的能力、新聞解讀的判斷，跟價量分析的進場時機，其實都非常重要。而市場的消息面大多時候也可能只是主力或有意人士想要操作給大家看的。這就像我之前大學的時候，因為學校就在立法院旁邊，所以因緣際會透過學校一位關係非常好的老師，就幫我推薦到立法院去實習，向某位經濟委員會的立委學習一樣。

在裡面我學到了很多經濟的運作觀念之外，我更觀察到了可能某些新聞稿或是某些消息可能都只是有意人士想要刻意寫給誰誰誰看的，而有些公司或產業面的新聞，也可能只是為了拉貨或出貨而寫的。

培養成獨立思考跟新聞解讀的能力，也就演變成為什麼總是常常跟大家說千萬不要太依賴新聞，或是看消息去做股票，而是應該把新聞或消息視為熱度的參考。不要看到利多就做多，看到利空就做空，因為很多時候這些消息其實都是經過修飾或是經過包裝的！

也就形成為什麼我常常告訴你，盡量要以價量分析為主，而基本面、消息面、籌碼面為輔。

因為其實你透過價量分析，你就可以很好的判斷哪些新聞可能是要拉高出貨，哪些新聞可能是要壓低吃貨，而哪些新聞可能真的是有機會要搭上起漲。

逆向思考為什麼很重要？

因此我們知道了，錯誤的進出場時機，其實很容易會讓你一買就跌、一賣就漲，進而讓你誤以為你是不是被主力給狙擊了。

這就好比我們以中港股市的00882為例，是不是當時2024年2月初的時候，幾乎整個市場都還在唾棄中港股市，說買了會破產啦，永遠不要碰；但我卻逆向上片，耐心的跟大家分析為什麼我看好中港股市觸底反彈的理由，那是不是最後也如我們預期的順利大漲呢？

反之如果你是等到它漲上來之後，看到利多消息開始釋出，才想要追，那是不是就剛好會買在我們減碼的位置？

所以我是大戶嗎？不然怎麼知道中港股市會跌深反轉，怎麼知道後續會漲多拉回？

那只是因為我更懂得善於觀察資金的動向，進而跟著大戶一起前進。

主力 大戶 根本不存在？

畢竟我並不認為我是大戶，因為市場上的大戶真的一個比一個還厲害。你以為破億在這個市場已經很強了，孰不知還有十億的...以為十億已經很強嗎？孰不知還有50億、百億、千億的...

所以這個市場上有沒有可能根本就沒有所謂的大戶？只是大資金的人都在用相似的邏輯、相似的觀念去在這個市場上討口飯吃。而既然主力之間都在互相競爭的話，那他們哪有時間去管我們，狙擊我們？因為他們可能連自己的績效都要先保住了！

那當然有些人、有些券商或交易所的策略，是會做對沖，例如散戶做多他們就放空，散戶放空那他們就做多，那這確實是有一點點在針對散戶的傾向。

但就像剛剛說的，是因為散戶都很愛亂追高或是亂殺低，甚至看新聞去做股票，所以情緒才很容易被他們給掌握，那他們才敢這樣做...因此如果能改掉剛剛我們所說的那幾個壞習慣，那我相信你也能成為市場上的贏家，變成割別人韭菜的...

重點結論

在我的想法裡，其實市場根本沒有所謂的主力，因為有可能主力有好幾個，而且有時候他們還會互相競爭。

那既然沒有所謂真正的主力的話，那也就沒有真正的散戶。而真正會導致你一買就跌、一賣就漲的原因，那是因為在不對的位置去追漲殺跌，在不對的位置去聽信消息。

而市場上也很難，甚至幾乎可以說沒有所謂的百分之百勝率。因此，風險控管、資金分配也是決定大家在投資市場上能走多遠、能走多久的關鍵……畢竟如果你總是無腦 All in，那我相信你只要遇到一次大崩盤好了，那你可能就會被抬出市場。

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