越跌越愛買！00919人氣居冠 投資人逢低搶台股高息ETF

台股上週五續跌，最後收盤大跌348.87點，收在21,602.89點，創下2024年9月11日以來新低點，台股周線收黑，統計一周大盤跌幅2.73%。觀察上市櫃2,162檔股票近一周成交量前十名中總共有6檔是ETF，高息型股債ETF占4檔，分別為群益台灣精選高息（00919）、群益ESG投等債20+（00937B）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）；00919吸引投資人逢低買進，周均成交量10.1萬張居所有台股之冠，為台股上市櫃人氣最旺熱門股。

市場法人表示，台股ETF的人氣不減，特別是高息型更受投資人喜愛，00919人氣持續高漲，儼然已成台股ETF成交王。今年來不管是在成交量或是報酬率上，00919都是呈現價量齊揚的好表現，觀察其成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，深受許多投資人、存股族的喜愛，挾著息收保護傘，投資人為了讓存股成本降低，因此有越跌越買、大跌大買的逢低買盤挹注成為最佳人氣王。

據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，川普2.0隨時可能引發市場震盪，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。雖然台股大盤近期跌破短、中、長期均線，不過等待融資金額減少，籌碼沉澱下，方有利後市多方格局。整體看來，台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。