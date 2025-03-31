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00878受益人破166萬人創下新高！無愧「國民」稱霸全台ETF市場

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美國總統川普將於週三（4月2日）公布對等關稅，市場擔心可能對「骯髒15國」（The Dirty 15）課以重稅，外媒報導指出台灣也在名單之中。隨著清明連假即將來臨，市場的不確定性依然高漲，上週大幅下跌606點，今日早盤失守21000點，創下約七個月以來的新低。不過，存股族把握良機，越跌越買，「國民ETF」00878的受益人數已達166萬，持續創下新高，已連續十週正成長，穩居全台ETF市場的首位。

川普在4月2日將公布對等關稅，美國財長貝森特更將美國貿易順差最多的前15個國家稱為「骯髒15國」，台灣也被外媒點名列入其中。儘管政策仍具彈性，但若被列入，可能對未來的出口及民間投資造成衝擊。此外，川普還針對向委內瑞拉採購石油及天然氣的國家，以及非美國製進口車徵收25%的高關稅，這些措施使得股市難以回升，美股與台股的盤勢均顯得疲弱。

在股市震盪之際，投資人紛紛逢低撿便宜。根據最新數據，台股ETF的受益人數已達1078.58萬人，較上週增加44812人。其中，前五大受益人排名的國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）均增加萬人左右，唯有元大台灣價值高息（00940）減少3840人。

事實上，投信法人動向也成為市場關注的焦點，觀察科技股的聯詠、和碩、力成及強茂；金融股的兆豐金、台新金及「金融台積電」中租-KY；傳產股的遠東新、萬海、台灣虎航皆成為投信卡位股。其中，聯詠、兆豐金及遠東新均為00878的成分股，近期表現相當亮眼，後市備受期待。00878的股價已來到約21.3元，早盤成交量已突破10萬張，交易活躍，顯示此時機對許多存股族來說是降低長期持有成本的好機會，紛紛進場布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 ETF

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